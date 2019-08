A debate: ¿pueden los hombres ir a trabajar en pantalón corto?

En los últimos tiempos hemos vivido una auténtica revolución en los empleos: la globalización, el teletrabajo, las nuevas tecnologías, la incorporación de la mujer al mercado laboral... La imagen clásica del yuppie de Wall Street se ha quedado anticuada porque todos estos cambios han producido una evolución paralela en la forma de vestir. Podemos pensar en moda femenina, pero el debate más fuerte se está produciendo en los últimos años en lo referente al traje masculino. Se produce cada vez que llega el verano, el termómetro se dispara y aparece la pregunta: ¿Es correcto que el hombre acuda al trabajo en pantalón corto?

Hablamos con un grupo heterogéneo de trabajadores y les planteamos el debate. Comenzamos con Ana e Iván cuyo entorno laboral es similar. Ambos son periodistas, trabajan en redacciones de grandes grupos de comunicación y pertenecen a la misma generación. Lo único que les diferencia es el sexo. A la conversación se suma Marta, ella también es periodista, es redactora de moda y lifestyle en una famosa revista semanal, se encuentra al día de las tendencias y nos puede dar una visión más profesional. Para terminar el grupo contamos con Jesús, también trabaja en una oficina, en su caso en una gran empresa internacional del sector alimenticio y con Carlos que se dedica al sector de la ingeniería industrial y además ha trabajado en Londres por lo que aporta una experiencia en el extranjero.

¿Por qué ellas pueden ir en falda corta y yo no puedo ir en bermudas?

¿Qué pensáis de que los hombres puedan ir a trabajar en pantalón corto?

IVÁN: Yo también estoy a favor. A ver, hay una diferencia entre un pantalón corto de vestir y unas bermudas, no todos son iguales. Yo si pudiera sí iría en pantalón corto a trabajar, pero no me dejan. Lo último que he hecho hoy en el trabajo ha sido cambiarme de pantalones para salir a la calle.

MARTA: No está escrito en ningún código de vestimenta que para ir a una oficina tengas que ir de una determinada manera, sobre todo cuando no estás de cara al cliente. Si tienes una reunión, ahí sí que tienes que cuidar cómo vistes como una señal de deferencia hacia la persona que viene a reunirse contigo.

CARLOS: Yo estoy a favor de la etiqueta. Al final, tú estás representando a tu empresa. El que dictamina lo que es el decoro y lo que no lo es, son tus clientes.

JESÚS: Yo estoy muy a favor de que dejen los pantalones cortos. En mi empresa tienes unas reglas de cómo vestir y como no. ¿Por qué ellas pueden ir en falda corta y yo no puedo ir en bermudas? Lo veo injusto.

ANA: Sí, es una discriminación.

Entonces ¿Creéis que existe una discriminación en contra del hombre en este tema?

MARTA: Yo estoy en contra de que haya esa diferenciación entre hombres y mujeres. Al final no es una norma de decoro.

JESÚS: La mujer tiene unos códigos de vestimenta más holgados y cómodos en verano que un hombre.

MARTA: Sí, pero la cuestión es por qué. Ahí también se puede considerar como algo machista... "que las mujeres enseñen carne"

ANA: "No pasa nada, que una mujer con falda siempre alegra la vista". Se puede considerar como algo sexista. Incluso está muy asimilado por nosotras mismas que el hombre vaya en pantalón largo y las mujeres no. Conozco un caso en el que fue una mujer la que recriminó a un compañero el ir a trabajar en pantalón corto.

IVÁN: Siempre hay una guerra de conflictos en las oficinas con respecto a la temperatura. El hombre va con pantalón largo y si tiene calor no puede subir el aire acondicionado porque la mujer, al ir en falda o vestido, tiene frío. Pero yo no me puedo quitar prendas y ellas sí se pueden poner. La solución sería equiparar el dress code de hombres y mujeres. Si en un puesto el hombre tiene que ir con chaqueta, la mujer también. Si en otro la mujer puede ir con un vestido corto, que el hombre pueda llevar pantalón corto.

¿Porqué pensáis que está mal visto?

MARTA: ¿Dónde está el problema? ¿En quién lo hace o en los ojos de quien mira? ¿Ofende a la vista? Es algo natural, una parte del cuerpo. Es cómo el debate de hace unos años con las madres que daban de amamantar en público.

¿Creéis que la gente más joven puede tener entonces una vestimenta más "relajada" que los más adultos?

ANA: Creo que las personas más mayores no se van a poner en pantalón corto porque ellos mismos no se van a encontrar cómodos. Evoluciona con las generaciones, yo lo veo en los becarios, antes venían muy arreglados y ahora en pantalón corto.

IVÁN: Hace diez años no te atrevías a preguntar si podías ir a trabajar en pantalón corto. Se daba por hecho que no. Hace tres o cuatro años preguntaban y hoy ya vienen directamente así.

De aquí a unos años veremos a jefes en pantalón corto

¿Creéis que los altos cargos también podrían ir en bermudas a la oficina?

JESÚS: Claro. Si haces distinción parece que estás haciendo una clasificación, "yo voy en traje porque soy el jefe y vosotros sois como mis lacayos y podéis venir como queráis". Cualquier persona debería de ir cómo le diese la gana.

ANA: Ahí también está la cuestión generacional. Los jefes de mi oficina, que tienen como 50 años, van con el pantalón de traje de toda la vida y la gente más joven va con pantalón largo pero pueden ser un vaquero o un chino. La cosa va evolucionando, de aquí a unos años veremos a jefes con pantalones cortos.

MARTA: Sí, es como el concepto del casual friday que a día de hoy ya está muy asentado en las empresas y es algo que implantó una generación anterior a la mía. ¿Porqué decidieron que un día a la semana se podía rebajar la etiqueta?

CARLOS: Pues yo estoy a favor de que en una empresa haya distintos estamentos con distintos tipos de vestimenta. Pero cuando trabajaba en Londres, los que iban sin corbata y botones desabrochados eran los jefes, el resto con la soga al cuello. Aquí en España es a la inversa.

JESÚS: Es que en Londres van más adelantados que aquí. Allí puedes ver desde hace años en la Big City a las ejecutivas con los pelos de colores por ejemplo. Y aquí se empieza a ver pero muy poco a poco. Allí tienen una visión mucho más moderna, estamos dos o tres peldaños más abajo.

Ahora quitaros de vuestro papel de trabajadores y poneros en el puesto del cliente. ¿Os daría la misma sensación de profesionalidad que os atendieran con pantalón corto?

MARTA: Está claro que el aspecto físico influye.

IVÁN: Subconscientemente... no.

ANA: A mí me da más cercanía. Un hombre en traje me da mucha seriedad. También influye en lo que vayas a comprar. Hay unos convencionalismos y estás acostumbrada a que "el serio" vaya encorsetado en un pantalón largo.

IVÁN: No es lo mismo ir a comprarte unas zapatillas y que te atiendan en pantalón corto, a ir a un banco a pedir una hipoteca y que te atendiesen así.

CARLOS: Sin duda resta profesionalidad. Por ejemplo, los taxistas, nos encanta Cabifi por lo bien vestidos que van sus conductores. Imagina un médico que te tenga que hablar de una enfermedad grave y no vaya bien vestido, pensarías "esto no es serio".

¿Y en el mundo de la política? ¿Os daría menos credibilidad un político en pantalón corto?

MARTA: A mí personalmente no, pero creo que hay un importante porcentaje de la población que sí.

IVÁN: Pero las cosas van cambiando, hace quince años era polémico ir al Congreso de los Diputados sin corbata y hoy en día no nos choca.

Tu cliente también es tu empresa y tienes que vestirte para ella

Hacéis mucha distinción entre los profesionales que trabajan de cara al público y los que lo hacen encerrados en una oficina.

MARTA: En mi empresa pasa. Los que trabajamos de cara interna, delante de un ordenador, vestimos como nos da la gana y los comerciales que trabajan de cara al exterior se rigen completamente por la etiqueta. No sé si hacemos nosotros la distinción o que socialmente está súper marcado.

CARLOS: ¿Pero quién es tu cliente? Puede ser el cliente final de tus servicios o tu producto, pero también estás trabajando para tu empresa, tu cliente también es la empresa y tienes que vestirte para ella.

Contáis en vuestras empresas con un código de cómo tiene que vestir el trabajado.

JESÚS: Sí, tenemos unas pautas y da igual el puesto que tengas. Por ejemplo, puedes ir en chino, polos, camisas de manga corta. Pero no en camiseta con símbolos o marcas. Tiene que ser ropa neutra y vaqueros sólo los viernes. Es una empresa muy antigua desde ese punto de vista. Es una marca mundial pero en ese sentido no es nada abierta. Tienen hecha hasta una presentación con diapositivas de "esto sí, esto no"

IVÁN: No, pero no hace falta que esté escrito. Se da por hecho. Los comerciales van en traje, los creativos pueden ir en pantalón corto porque están encerrados en sus cubículos y no salen.

ANA: Yo lo escucho y lo del "código de vestimenta" me parece totalmente absurdo. No estoy acostumbrada porque nunca me han puesto uno. ¿Quién lo pone? ¿El sentido común, los jefes, la sociedad...?

CARLOS: En mi empresa no hay ningún código, no hay límites, pero nadie va en pantalón corto.

MARTA: ¿Pero no lo veis como una forma de cortar la libertad? Quizás nos estamos escandalizado demasiado.

Apelar al sentido común cuando son cosas tan genéricas no es la solución

¿Pondríais algún tipo de limitación? Por ejemplo, unos determinados meses, el tejido, los estampados, la largura del pantalón, la edad del trabajador...

IVÁN: Eso es el sentido común. Como sucede ahora con las chicas.

ANA: Yo si apelo al sentido común, no voy a ir a trabajar como si estuviera en mi casa.

MARTA: El problema es que apelar al sentido común... Tú sabes lo que es adecuado para una oficina. No te pondrías unas bermudas de palmeras o una camisa hawaiana para ir a trabajar pero hay gente que sí que lo haría. Apelar al sentido común cuando son cosas tan genéricas tampoco es la solución.

ANA: Pero quién dicta las normas en la vestimenta. ¿A partir de cuándo se pueden usar pantalones cortos?

JESÚS: Se debería de marcar en el momento en que se encienden los aires acondicionados o cuando llega la reducción de jornada. También no es lo mismo un pantalón pirata que un short.

MARTA: Es mucho más elegante un bermuda aunque sea más corto que un pantalón pirata, la cosa no está en la largura. ¿Por qué nos molesta que un hombre vaya a trabajar en short y una mujer no?

¿Pensáis que está influyendo la moda ha influido también? Por el tipo de prendas que puede encontrar un hombre a día de hoy en una tienda.

ANA: Si, porque antes se asociaba el pantalón corto con ocio o deporte.

MARTA: También el cambio lo han marcado las nuevas empresas, las tecnológicas, Silicon Valley... Allí el jefe puede presentarse de hacer surf en bermudas y camiseta.

¿Qué beneficios le veis a poder ir en pantalón corto a trabajar?

IVÁN: La concienciación medioambiental. En el tema de la temperatura en las oficinas. No es necesario poner el aire acondicionado a 21 grados, se podría estar a 26. Y luego está el tema de pensar "¿Qué me pongo?" En la oficina hace un tiempo pero luego en la calle sale fuego.

¿Cuál es tu postura en el debate? ¿En tu empresa hay alguna conducta de vestimenta? ¿Ves correcto que los hombres trabajen en pantalón corto o crees que no da una imagen profesional?