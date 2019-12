El debate de 'GH VIP' incorpora dos cambios para proteger su imagen en redes sociales

El debate dominical de 'GH VIP' ha comenzado con dos alteraciones sustanciales. El primero ha sido un cambio de hashtag destinado a salvaguardar la imagen del formato tras la fuga de anunciantes provocada por lo sucedido con Carlota Prado.

El segundo, una modificación el la tradicional ronda de tweets que ha incorporado los comentarios vertidos en el portal web de 'GH VIP', repartiendo las preguntas entre usuarios de la página del reality y las opiniones vertidas en redes sociales

'GH VIP' ha hecho un nuevo movimiento en su estrategia de redes sociales. Los daños a la imagen del programa, producidos por la reavivación del supuesto abuso a Carlota Prado en 'Gran Hermano 17', estaban provocando que los hashtags de los programas se llenasen de comentarios negativos relacionados con este escándalo.

Para evitarlo, e intentar paliar la marcha de anunciantes que afecta a todos los espacios relacionados con el reality, la cuenta oficial de 'Gran Hermano' ha promovido el uso de un nuevo hashtag, #MeGustaGHVIP.

¡Buenos días de domingo! ¿Te he dicho alguna vez que me gustas y que me gusta GHVIP? A partir de hoy, utilizaremos un nuevo hashtag para comentar el programa. Hoy empezamos con #MeGustaGHVIP1D. Y así sucesivamente. Gracias por estar siempre ahí. ❤️ Fdo: Paco pic.twitter.com/12vRfBTKsN