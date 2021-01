El 'cumpleaños gitano' de David Muñoz: festeja sus 41 con su querida Pedroche

El pasado viernes 15 de enero, el chef David Muñoz cumplió 41 primaveras. Lo hizo con su adorada mujer, Cristina Pedroche, con quien lleva casado desde 2015.

A diferencia del pasado año, cuando la pareja festejó el cumpleaños del chef en Zamora por todo lo alto, esta vez ha sido una reunión de pocas personas.

Lo sabemos porque él mismo ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que le cantan y aplauden. Él luce unas grandes gafas de sol, desconocemos la razón. El bizcocho parece casero, seguro que hecho por él mismo.

Un cumpleaños de varios días para ahogar las penas

"Final del camino de mi cumpleaños interminable y maratoniano... Han sido unos días increíbles. Este año no me merecía menos!!!!" (sic), ha escrito David en su Instagram, asegurando que llevan varios días de festejos.

Algo que no le viene mal después del varapalo económico que se llevó el pasado mes de diciembre con el cierre de su restaurante StreetXO en Londres, cuatro años después de su inauguración. Pedroche invirtió dinero en este local, ubicado en uno de los barrios más exclusivos, Mayfair, cuyo alquiler ascendía a 400.000 euros anuales.

A estos gastos hay que sumarle los problemas derivados por el Brexit y la pandemia del coronavirus, que acabaron haciendo mella en el negocio, que permanecía cerrado desde el pasado mes de marzo. Todo ello llevó a la pareja a tomar la decisión de iniciar el proceso voluntario de insolvencia y de liquidación.

El cierre de este restaurante supuso para el matrimonio la pérdida de más de seis millones de euros, cantidad que invirtieron para su creación en noviembre de 2016.

Rico y enamorado

A pesar de las dificultades que está teniendo David y todos los hosteleros a causa de la pandemia, lo cierto es que cumple 41 en un buen momento profesional y personal.

En cuanto a lo segundo, el matrimonio reside de alquiler en una mansión ubicada en la exclusiva urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), zona de famosos y empresarios. Ambos tienen alquilada su casa de Legazpi, de 137 metros cuadrados, que es donde vivían antes.

¿Ampliar familia?

La pareja lleva saliendo cinco años, y es normal que se hable de maternidad y paternidad. No obstante, Pedroche siempre ha repetido que no es el momento.

"Un bebé es algo muy serio, hay que pensarlo bien y hay que tener tiempo para cuidarlo. No quiero que lo hagan mis padres o mis suegros en nuestro lugar. Ahora mismo, no quiero parar mi profesión. Estoy en un tren en marcha y no me voy a bajar. Además, todavía soy muy joven. No quiero decir que no vaya a tener hijos nunca, pero tampoco quiero tener la presión de tener que tomar una decisión ahora", dijo ella a finales de 2019.