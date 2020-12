David Muñoz, marido de Cristina Pedroche, ha vuelto a primera línea por el cierre de uno de sus restaurantes, en Londres, por su asistencia a la Gala Premios Michelin del lunes.

El chef, de 40 años, estuvo en la entrega de premios, junto con otros compañeros del gremio y políticos del Partido Popular, a los que no dudó en halagar públicamente a pesar de las inclinaciones políticas de su esposa.

David Muñoz halaga a Ayuso (a pesar de lo que piensa Cristina Pedroche de ella)

El dueño de Diverxo, Streetxo y Goxo sorprendió a todos al agradecer personalmente a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, y en especial a Ayuso y Almeida, su trabajo en estos tiempos de pandemia tan pésimos para el sector hostelero.

"Quiero agradecer tanto a la comunidad como al Ayuntamiento, tanto al alcalde como a la presidenta, porque nos han cuidado mucho a los cocineros dentro de lo posible y ha hecho lo máximo que se podía hacer para que nosotros pudiéramos seguir desarrollando nuestro trabajo y nos han dado la posibilidad a los cocineros madrileños que los restaurantes son lugares seguros", dijo en la gala.

Algo que llamó la atención hasta al propio alcalde, Almeida, que no dudó en subir el clip a sus redes sociales y agradecerle estas palabras a David:

Los restaurantes en Madrid son lugares seguros y, además, tenemos la suerte de contar con maravillosos chefs como vosotros. El agradecimiento es nuestro, al sector hostelero, por la lección de superación y fuerza que nos habéis dado durante la pandemia. Gracias @Dabizdiverxopic.twitter.com/6vePVSQfda — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) December 14, 2020

Su mujer, Cristina Pedroche, muy crítica con el PP

Las palabras de David Muñoz han dado muchas vueltas, sobre todo porque sorprende que alguien agradezca públicamente algo a los políticos del PP y porque su mujer, Cristina Pedroche, ha manifestado en repetidas ocasiones su predilección por la izquierda y su animadversión por el Partido Popular.

En 2016, le preguntaron por política en una entrevista y ella no tuvo problemas en afirmar que era votante de Izquierda Unida y dar su opinión sobre el PP. “Soy de Vallecas, ¿Qué esperan que vote?”, dijo Pedroche a la vez que añadió, con tono burlesco, “es que los de izquierdas no podéis tener pisos, no podéis tener tal… No, perdona, yo quiero ganar el dinero que gano porque creo que lo trabajo, pero mis impuestos quiero que vayan para la sanidad y la educación pública, no para que se blanquee dinero. No para que me roben”, comentó.

“No quiero PP, lo siento. No puedo callarme y decir ‘que cada uno vote a quien quiera, eso es libertad’. Que sí, de puta madre, entonces que la gente que vota al PP, que se ha demostrado que hay muchísimas personas que aunque les roban les siguen votando, oye, olé por ellos, pero a mí no me caen bien. Eso es así, te lo puedo decir de otra manera, más refinado, pero no me gusta que nos roben a todas y que les sigamos votando. Como en plan, a ver que haces en estos cuatro años ahora, que no ha pasado nada. Hostia, sí que pasa”, añadió.

¿Qué pensará realmente David Muñoz del PP?