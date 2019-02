David Bustamante habla claro sobre su separación de Paula Echevarría

David Bustamante, el que no es "ni feminista ni machista, sino persona", acudió este lunes a 'El hormiguero', donde habló de su separación de Paula Echevarría, entre otras cosas.

El cantante, que fue a presentar su disco 'Héroes en tiempos de guerra', excusó al Pablo Motos, el presentador, por sacarle el tema de su exmujer, ya que "es inevitable que me preguntéis estas cosas".

Cuando las cosas no funcionan, lo mejor es echarse a un lado y vivir tu vida

El ex de 'Operación Triunfo' dijo que la relación de ambos "es increíblemente buena" y que "no hay ningún problema. Somos familia, lo vamos a ser siempre, somos los papás de una niña y eso es lo más importante, que ella esté bien".

¿Por qué se separaron Paula y David?

Bustamante confesó que "cuando las cosas no funcionan, lo mejor es echarse a un lado y vivir tu vida". Actualmente, contó, los dos son "totalmente felices, que es de lo que se trata".

Somos dos personas a las que se les acaba el amor después de 14 años y que ahora son buenos amigos

"No hemos matado a nadie, no hemos sido delincuentes, simplemente somos dos personas a las que se les acabó el amor tras 14 años de relación y que ahora son buenos amigos. Además, sobre todo, somos papás de una niña", matizó.

Sufrió bullying

Además de Paula, Bustamante tocó otros temas, como el de su infancia: confesó que sufrió bullying.

"De pequeño no me gustaba pelearme. Me gustaba jugar al fútbol, en las categorías inferiores del Racing de Santander, y se me daba bien, pero las patadas que recibía eran tremendas".

