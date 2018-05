El embarazoso momento que vivieron David Bustamante y Yana Olina

David Bustamante y Yana Olina se muestran cada día más compenetrados tanto sobre el escenario de ‘Bailando con las estrellas’, como fuera de él, ya que las palabras del cantante y sus fotos en las redes sociales desvelaron que la pareja había pasado junta el pasado fin de semana en San Vicente de la Barquera.

El cántabro envió un mensaje de agradeciendo al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera y a toda su gente porque les habían brindado todas las facilidades para poder ensayar. "Hemos ido a preparar esto a la orilla del mar, porque necesitaba volver a mi esencia... y allí junto a ella lo he conseguido. ¡Viva Cantabria!”, dijo el ganador de la noche tras su tercer baile en el programa.

Sin embargo, instantes antes, mientras David Bustamante recibía la valoración del jurado por su baile, se produjo un momento embarazoso, cuando Joaquín Cortés, -que anunció en el programa que va a ser padre-,les dijo estas palabras: “Me ha gustado sobre todo que habéis vuelto otra vez a esa complicidad de la primera semana. Se ve además una conexión entre vosotros muy bonita, no sé si será amor o no, me da igual y no entro en eso, pero me encanta”. La pareja se quedó algo cortada y sólo pudo decir un “ahí queda”.

David: “Yana es la mejor compañera que podía tener”

Nada más acabar el baile, Bustamante tuvo unas palabras muy bonitas para su novia Yana, con las que dejó claro lo bien que le ha venido que apareciese la bailarina en este momento de su vida. “Estoy disfrutando y este programa me está dando absolutamente la vida. Gracias a todos” y añadía: “Me da miedo a veces, pero es la mejor compañera que podía tener”.

También se refirió a ella en otra ocasión diciendo: “Ella hace que me enamore de cada baile, de cada estilo... y eso es muy difícil porque nosotros cuando hemos aprendido un baile ya tenemos que coger otro, y es que lo he gozado. Lo he disfrutado mucho. Gracias por todo”, dijo mientras la miraba. Yana respondió así al elogio: “Le gustan mucho los retos y me dice que le ponga pasos complicados. Se supera en cada baile”.