David Bustamante pillado de la mano de una joven rusa: así es la bailarina que le ha conquistado

El cantante cántabro ha vuelto a recuperar la sonrisa al lado de una de las bailarinas del programa 'Bailando con las estrellas', en el que veremos a David Bustamante demostrando sus dotes como bailarín.

Es en este espacio de televisión donde ha conocido a su posible nueva pareja,Yana Olina, con la que compartió una imagen en las redes sociales el pasado martes.

La joven es de origen ruso, tiene 30 años y cuenta con un extenso currículum a sus espaldas. Además es la actual bicampeona de España en diez bailes y semifinalista de Europa y del Mundo en 2017-2018 y acumula 13 medallas de oro de España en bailes de pareja.

También es entrenadora titulada por la FEBD, juez nacional y directora de competiciones. Entre sus aficiones están el leer y su pasión por los gatos.

A los dos se les ha pillado paseando muy cariñosos, abrazados y cogidos de la mano, tal y como se ve en la portada de '¡Hola!', después de uno de los ensayos del programa que pronto se verá en TVE. Además David tuvo un gesto muy caballeroso dejándole su chaqueta a su nueva conquista.

Justo una semana antes, la periodista Laura Fa señaló que Bustamante y Ares Teixidóhabían vuelto a retomar sus "encuentros íntimos", algo que ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido. Sin embargo, la presentadora ha sido preguntada por ello en la revista 'Diez Minutos' de este miércoles y se ha limitado a decir: "Es un tema del que no quiero hablar porque no entiendo que alguien me pregunté si me acuesto o no con alguien. Creo que mi vida no le interesa a nadie".

Ares ha asegurado que tiembla cuando le nombran el tema: "Me pone muy nerviosa, me cuesta hablar, aunque haya quien diga que lo disfruto..." y tras decirla que todo acabaría si confirmara o desmintiera la relación, ha vuelto a tirar balones fuera: "Te puedo hablar de mí".

Otros de los temas de los que se ha hablado en las últimas semanas es de la delicada situación económica que estaría atravesando David tras divorciarse de Paula Echevarría. El cantante ha puesto a la venta su casa de Cantabria, pero según publica '¡Hola!', no por problemas económicos sino porque se ha cambiado de residencia.