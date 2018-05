David Bustamante tiene su primer enfrentamiento con Miguel Torres

David Bustamante ha tenido su primera toma de contacto con el novio de su exmujer, Miguel Torres y no ha sido de buen rollo. El cantante está muy enfadado tras salir a la luz unas imágenes en las que se ve al futbolista y a Paula Echevarría con su hija Daniella de vacaciones, en un zoo en Estepona.

A Bustamante no le han hecho ninguna gracia estas fotos, en las que se ve cómo Miguel ha hecho muy buenas migas con la pequeña, y en vez de hablar con su exmujer, Paula Echevarría, ha llamado directamente al futbolista para mostrarle su enfado e indignación.

La periodista Laura Fa relataba en ‘Sálvame’ lo sucedido: “Las fotos de Paula Echevarría no han gustado nada a David Bustamante y cuando digo nada es nada. David ha llamado a Miguel Torres, que no a Paula, para explicarle que no le gustaban nada unas fotos”. Además le habría pedido y advertido que no se vuelvan a repetir en un futuro.

La periodista Gema López apuntaba a que quizás David llamó a Miguel y no a Paula porque “es una manera de marcar territorio y transmitir algo así como que te has quedado con una parte de mi vida, pero no te vas a llevar nada más”.

Anteriormente, Daniella también fue fotografiada vistiendo una camiseta del Málaga que Miguel Torres le había regalado y en su día, tampoco le hizo ninguna gracia a David, que le mostró su enfado a Paula.

Esta llamada se produce un día después de que se publicaran las primeras imágenes de Bustamantecon su nueva conquista, Yana Olina, la bailarina de ‘Bailando con las estrellas’ con la que podría haber comenzado una relación, y a la que ya se le ha visto entrando en el domicilio del cantante.