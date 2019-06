David Bustamante pide igualdad: quiere que le respeten, como a las mujeres

David Bustamante siempre ha sido muy criticado por su figura. Desde que saltó a la fama en 'Operación Triunfo', el cantante ha sido carne de prensa rosa por sus variaciones de peso, algo que también le ha ocurrido a su exmujer, Paula Echevarría.

Lo cierto es que tanto el cantante como la actriz se pusieron en formatras firmar el divorcio, a comienzos del 2018, y fueron muy alabados por ello. No obstante, Bustamante ha vuelto a encontrar la estabilidad al lado de la bailarina Yana Olina y parece que ha vuelto a ganar unos kilitos, nueve en concreto.

Bustamante se defiende de las críticas por su peso haciendo alusión a la igualdad entre hombres y mujeres

Aunque es algo anecdótico que alguien suba o baje de peso, en personajes públicos se convierte en noticia, ya que están expuestos de forma continuada a las redes sociales y medios.

Los 'followers' de Bustamante, de hecho, han cargado duramente contra él por haber engordado, y él ha decidido defenderse haciendo alusión a la igualdad entre hombres y mujeres.

Bustamante pide igualdad

El cantante estuvo en el programa 'Liarla Pardo', presentado por Cristina Pardo, donde habló de las continuas críticas que recibe: "No sé qué tengo, pero se habla mucho... a veces sin saber". Más tarde, hizo énfasis en los comentarios despectivos hacia su peso.

Si estamos luchando todos por la igualdad y que no se puedan ni se deban decir cosas sobre la mujer, tampoco se deberían decir sobre el hombre

"Cada uno sube o baja de peso por una razón. Lo que me parece extraño es que, si estamos luchando todos por la igualdad y que no se puedan ni se deban decir cosas sobre la mujer, tampoco se deberían decir sobre el hombre... o etiquetarlo por si tiene más peso o no".

La ansiedad, su problema

La ansiedad le juega malas pasadas al cantante, pues le produce ganas de comer. Además dijo que ya no baja de peso tan fácilmente como antes: "No tengo 25 años, tengo 37 y cada vez me cuesta más. Ojalá en su día vuelva a marcar abdominales, sobre todo, porque a la hora de ponerme ropa me queda todo bien, y ahora tengo que mirarlo más".

