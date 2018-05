David Bustamante y Ares Teixidó retoman “sus encuentros íntimos”

Mientras Paula Echevarría y su novio Miguel Torres pasean su amor ya sin pudor, David Bustamante podría haber retomado su relación con la presentadoraAres Teixidó.

La colaboradora de ‘Sálvame’, Laura Fa, ha sido la encargada de anunciarlo en el programa con estas palabras: “David Bustamante y Ares Teixidó vuelven a tener encuentros íntimos”.

La periodista ha confirmado la noticia por ambas partes, califica la relación no de noviazgo sino “esporádica” y añade que siempre se ven en casa del cantante. Además, ha explicado que la firma del divorcio de David y Paula Echevarría ha supuesto un punto de inflexión: “Esto hizo que los encuentros fueran un poco más frecuentes”.

Una declaración que hace referencia a que el cantante y la presentadora no tienen nada serio pero sí se ven de vez en cuando, como ya les ocurrió hace meses cuando saltó la noticia a los medios y aunque había pruebas, -como ella saliendo de casa de David-, los dos lo negaron en su momento.

De confirmarse la noticia, Ares habría perdonado entonces a Bustamante, del que aunque al principio prefirió no hablar, al final terminó mostrando su malestar por cómo el cántabro se había comportado: “Ahora me siento abandonada por David. He tenido una relación de varias semanas y ahora él no quiere saber nada más de mí a raíz de que esto saliera en la prensa”.

“Ares lleva mal el esconderse. Quiere reconocimiento”

Por ello, ahora Ares habría puestos sus propias normas: “Ella lleva mal el esconderse. Quiere reconocimiento, no como novia, pero si como amiga, que admita que se conocen”, ha señalado Laura Fa.

Desde luego, David Bustamante está viviendo una etapa de muchos cambios, a su divorcio de Paula Echevarría se le suma una supuesta mala situación económica, que podrá mitigar, en parte, consu participación en el programa ‘Bailando con las estrellas’, en el que demostrará sus dotes bailando.