David Broncano, muy criticado por su entrevista a La Zowi: "Qué lamentable"

Lo malo de estar siempre en lo alto es que a la mínima te echan a los leones. Es lo que le ha sucedido a David Broncano, presentador de 'La Resistencia' en Movistar+. El presentador es este miércoles trending topic por la entrevista que le hizo el martes por la noche a La Zowi, una cantante de trap.

Los silencios entre ambos fueron la tónica que marcó toda la conversación, un terreno incómodo en el que Broncano se mueve como pez el agua. Y las preguntas fueron las de siempre, es decir, de todo menos coherentes.

Broncano le preguntó por Yung Beef, su ex y padre de su hijo, Romeo, y por los ríos, que si le gustaban o no.

"¿Cuánto crees que puedo tensar la entrevista hablando de accidentes geográficos? Esto es una conversación así muy de ascensor", dijo él. La respuesta de ella no dejó a nadie indiferente: "Bueno como todas tus entrevistas".

Lo cierto es que el tono del entrevistador es un poco chulesco, sobre todo cuando le pregunta por la canción en la que repite la palabra "putas" bastante.

Los fans de la 'trapera' han criticado mucho en redes sociales que Broncano hubiese desperdiciado una ocasión tan buena para hacer una buena entrevista, y sienten que ha desaprovechado una valiosa oportunidad.

En Twitter, donde se mueven los chavales amantes del trap y los fans del programa, ha habido muchas críticas al presentador. Recogemos algunas:

"Es un chaval pajillero":

"Apaleado":

"Lamentable entrevista":

Lamentable la entrevista de La Zowi en la resistencia..y no me esperaba algo mejor. No por culpa de Broncano o del programa todo lo contrario. Han ido muchos artistas del panorama actual y no han ido con el ego con el que ha ido la tía está..lo que no se es para que va..