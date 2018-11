David Bisbal y Rosanna Zanetti arremeten contra Elena Tablada tras su exclusiva

La guerra continúa entre Elena Tablada y su expareja, David Bisbal, y más después de la entrevista que concedió a ‘¡Hola!’ en la que no dejaba en buen lugar al cantante con frases como éstas: “El David de ahora es para mí un completo desconocido” o dando a entender que el almeriense sigue enamorado de ella y por eso le hacía la vida imposible. “La única explicación para que una pareja se lleve bien es porque se acabó el amor por parte de los dos. Y yo sí lo he superado. Con esto lo digo todo”.

La mujer de David Bisbal, Rosanna Zanetti, que está esperando un hijo varón del cantante, -tal y como han anunciado en las redes sociales-, no ha podido quedarse callada y ha respondido a través de Instagram a las polémicas palabras de Tablada con una imagen en la que se lee la frase en inglés: “Se bueno, haz el bien”.

Al lado, ha escrito lo siguiente: “Quien se dedica tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás. Las mentes ocupadas, las almas limpias, los corazones satisfechos y la gente FELIZ no tienen tiempo ni interés de juzgar ni hablar de los demás. Cuando juzgas a otros no los defines, te defines a ti mismo. El que es feliz se le nota, no critica, no envidia, no busca conflictos ni atención, ya que cuando se habla mal de otras personas es porque no se tiene nada bueno que decir de sí mismo. Seamos promotores de cosas positivas, empatía, de resaltar lo mejor, nuestro mundo lo necesita!”.

Además ha declarado para ‘Chance’ que prefiere evitar hablar de todo este tema porque no le hace bien ni a ella ni al bebé que espera y explicaba que a ella le gusta “mantener su privacidad” frente a quien “quiera hablar de su vida en un plató o dar una exclusiva”.

El zasca de David Bisbal a Elena Tablada tras su exclusiva

Por su parte, David Bisbal también ha respondido a su ex y padre de su hija Ella con un contundente ‘zasca’: “No es mi estilo cobrar dinero por este tipo de cosas, eso son otras personas”, ha declarado ante los medios en el aeropuerto.

El cantante considera que hablar en una revista no es la forma adecuada de hacer las cosas: “Si tengo que decirle algo a la madre de mi hija tengo su mail y su teléfono”, para después añadir: “Nunca me he manifestado sobre este tipo de cosas porque no es mi trabajo, mi trabajo es la música, ir directamente a las emociones de la gente”.