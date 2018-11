David Bisbal, al borde del llanto: “Habéis engañado a mi madre”

A pesar de que está esperando un hijo de su mujer Rosanna Zanetti, el cantante, de 39 años, no está pasando por su mejor momento desde que se iniciara una guerra con su expareja y madre de su hija Ella, Elena Tablada.

David Bisbal habló con los ojos humedecidos, al borde del llanto, y la voz temblorosa ante los medios en la Gala People in Red de Barcelona, fiesta para la lucha contra el Sida. “Mirad, sabéis que de mis asuntos personales yo no hablo. Ahora, bien tengo que decir una cosa muy importante. Habéis engañado a mi madre. Una persona mayor, una persona mayor que no está al 100%, porque todo este tipo de cosas le supera y eso no está bien y lo sabéis. Si tenéis madre, si tenéis familia, sabéis que eso no es lo correcto. Yo no he elegido esto. Mi trabajo es la música como ya he dicho. Me entendéis. Entonces, mi madre, se merece un respeto. Ha recibido más de cien llamadas perdidas. Y habéis conseguido lo que sabéis perfectamente que no vais a conseguir de mí, que es dar unas declaraciones porque no es mi trabajo. Yo no voy a ganar dinero en este sentido. Entonces, se merece un respeto. Nada más”, dijo con las lágrimas casi en los ojos, para después decir un “os quiero mucho”.

La madre de David Bisbal: “Elena es una cabra loca, creíamos que había madurado”

El motivo por el que Bisbal está molesto y entristecido es porque el cantante considera que tendieron una trampa a su madre, María Ferre, el pasado lunes en ‘Sálvame’ donde acabó despotricando en una llamada de teléfono contra Elena Tablada tras los ataques y acusaciones que ésta hizo de su hijo en la revista ‘¡Hola!’. “Elena es una cabra loca, creíamos que había cambiado, que había madurado”. Después continuó diciendo: “La hermana está en su sitio, no sale, pero a Elena y a su madre les gusta estar hasta en la sopa (...) David le ha dado mucho dinero y cuando estaban juntos lo pagaba todo”.

En cuando a la supuesta infidelidad de Bisbal, indicó después de reírse: “Todo saben cómo era Elena. Una cabra loca, madre mía” y añadió: “Fue ella la que empezó a salir de fiesta con María José Suárez, con la otra y la otra”.

María Ferre: “Elena Tablada no ha superado su ruptura”.

Además asegura que el motivo de ese rencor y odio a su hijo es porque “no ha superado su ruptura. Si ella ya se ha casado, ¿qué necesidad de esto ahora? Nadie estaba de promoción cuando estaba en estado, se fue a Miami porque quiso y yo fui a visitarla. De hecho a mi hijo le pusieron una cama al lado de Elena en el hospital”.

“Ha dicho tonterías y ha mentido. Me da rabia que diga que la familia domina a David. Soy su madre”, sentenció. Cuando le preguntaron sobre su mala relación con Rosanna Zannetti, María Ferre señaló tajante: “No dejo de ver tonterías que se dicen... ¿cómo podéis saber eso?”.

A pesar de toda esta polémica, David Bisbal y Rosanna Zanetti están muy felices con el hijo en común que esperan: “Imagínate, estamos en la casa felices, súper contentos porque es una noticia maravillosa. Un niño, la parejita. Para mí un placer compartirlo con vosotros”.