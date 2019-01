La nueva pullita de David Bisbal a su ex Elena Tablada

La guerra continúa entre Elena Tablada y su expareja, David Bisbal, y más después de la entrevista que ella dio a ‘¡Hola!’ en la que no dejaba en buen lugar al cantante con frases como "el David de ahora es para mí un completo desconocido"; también daba a entender que el almeriense sigue enamorado de ella y que por eso le hacía la vida imposible. “La única explicación para que una pareja se lleve bien es porque se acabó el amor por parte de los dos. Y yo sí lo he superado. Con esto lo digo todo”.

Ahora es David Bisbal el que lanza una pullita a su ex y madre de su hija: "¡Mucha gente arruina el presente por algo del pasado que no tiene futuro! Lo que quiero decir con esto es que algunas cosas no se pueden cambiar pero si podemos estar más preparados para el futuro. ¡¡Ánimo mi gente, este año 2019 será espectacular!!", ha escrito en su perfil de Instagram.

El cantante tiene grandes planes para el 2019, pues será padre por segunda vez con Rosanna Zannetti, con quien se casó hace un par de meses.

