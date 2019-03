El juego peligroso (y un poco turbio) de David Bisbal y Elena Tablada

La 'guerra' entre David Bisbal y Elena Tablada parece que ha tomado un nuevo rumbo. El cantante sorprendió a todos con las declaraciones que hizo en el evento de Cadena Dial, pues criticó abiertamente a su ex, cuando antes no lo había hecho.

"Cuando la madre de mi hija va a una televisión a hablar de este tipo de cosas, que no deberían hablarse porque es sobre una menor, es porque yo, previamente, ya he tratado de hablar con ella para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca", dijo Bisbal, quien previamente demandó a Tablada el pasado mes de febrero por sobreexponer a la pequeña en redes sociales.

Bisbal no predica con el ejemplo

Lo curioso del asunto es que ahora es el propio Bisbal el que sube una foto de la niña a su perfil de Instagram. En la instantánea vemos al cantante y a Ella, aunque es cierto que ella aparece difuminada. "Lo necesitaba!!! Tiempo en familia!" escribió el almeriense este lunes junto a la imagen.

Ver esta publicación en Instagram Lo necesitaba!!! Tiempo en familia! Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal) el 18 Mar, 2019 a las 7:39 PDT

El nuevo recadito de Elena Tablada

Aún no sabemos cómo se habrá tomado esta publicación la madre de la niña. No obstante, Tablada sigue a la suya y este 18 de marzo le mandó un recadito a Bisbal aprovechando que era el cumpleaños de su marido, Javier Ungría.

"Desde que aprendí a volar libre, mis alas (muy sabias) me llevaron a ti. Desde entonces te celebro cada día.#happybirthday and happy everyday to my man", escribió junto a una tierna foto de ambos.

El "desde que aprendí a volar libre" parece, sin duda, una indirecta al almeriense.

Veremos cuál será el próximo capítulo en la guerra Bisbal-Tablada, o viceversa. ¿Tú con quién vas?