El exchófer de David Bisbal: “Elena Tablada lo trataba como a un perro” e insinúa una supuesta infidelidad de ella

En medio de la batalla entre David Bisbal y Elena Tablada, se ha metido de por medio el que fue su chófer durante casi tres años cuando eran pareja, Carlos Phillip Llopi. El ex trabajador ha salido en defensa del cantante y ha arremetido contra la diseñadora: “Ella le trataba como a un perro”.

“Se burlaba de la familia de David y se gastaba 7.000 y 8.000 euros en ropa”

Después ha continuado diciendo: “Es una mujer déspota y fría, nunca quiso a David y él es un padrazo y una bella persona”, ha declarado para ‘El Español’, para después continuar diciendo: “Elena se burlaba de la familia de Bisbal, se gastaba siete y ocho mil euros en ropa, no trabajaba y organizaba fiestas de tres y cuatro días en la casa cuando el artista se iba”.

El ex chófer ha desvelado algunas de las tretas que hacía para poder salir de fiesta sin que se enterara nadie, ni siquiera el que era su pareja en aquellos años, Bisbal, ni su hermana. “Una vez, llegó a ofrecerme 500 euros para que vigilara que ningún paparazzi se acercara a una de sus juergas y me pidió que no se lo dijera a Bisbal ni a su hermana, María del Mar, que era la que controlaba las nóminas de los empleados”.

“Lo dejaron porque Bisbal encontró el permiso de conducir de otro hombre en la piscina”

También ha declarado que Elena se burlaba de la familia de David, cuando él no estaba: “Hubo una vez que el personal de servicio hizo una comida y vinieron los padres de Elena, María del Mar, la madre, el padre y el sobrino de David. Ese día vi cómo Elena se burlaba de alguna manera del padre de David”.

Carlos Phillip Llopi ha explicado porqué ha decidido salir en defensa del cantante, del que guarda un cariñoso recuerdo: “Él es muy buena persona, igual que su familia, y las declaraciones de Elena me hartaron. Lo dejaron después de que él encontrase el permiso de conducir de otro hombre en la piscina climatizada de la casa. Se fue a Almería y lo pasó muy mal”.

Tras las declaraciones del exchófer, Bisbal ha preferido guardar silencio. “Jamás hablaría de eso”, declaró en la fiesta de la serie ‘Arde Madrid’ a la que acudió junto a su pareja Rosanna.

Bisbal ha cedido a que su hija Ella viaje a Cuba para la boda de su madre

Bisbal y Tablada se encuentran inmersos en una guerra que se inició el pasado verano cuando la mujer del almeriense, Rosanna Zanetti, -de la que espera un hijo varón-, publicara en las redes sociales una foto con la hija del cantante y Elena, Ella. Este gesto provocó el enfado de la diseñadora que cargó contra la mujer de su ex y comenzó un cruce de acusaciones entre ellos que ha acabado con burofax de por medio.

A pesar de la tensa situación en la que se encuentran, el almeriense ha dado su brazo a torcer y ha firmado la autorización necesaria para que su hija Ella viaje a Cuba con su madre para celebrar su boda con Javier Ungría. El enlace tendrá lugar el próximo 8 de diciembre en la iglesia de San Juan Letrán, en La Habana. Quizás este paso sirva para calmar las aguas entre ellos y que entierren el hacha de guerra.