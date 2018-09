El casoplón de David Bisbal, el nuevo novio de Marta Sánchez y la despedida de soltero de Ortega Cano

La mansión de 500 m2 de David Bisbal y su mujer

La relación entre el cantante y su recién estrenada mujer va sobre ruedas. David Bisbal señaló hace poco que le gustaría “ser padre de nuevo” y ahora la pareja está supervisando la construcción de su nuevo nidito de amor.

Se trata de una mansión de 500 metros cuadrados, situada en una ubicación privilegiada, frente al mar, en Roquetas de Mar, Almería. La parcela ocupa una parte del paseo marítimo de Aguadulce y cuenta con 1.970 metros cuadrados.

El cantante ha invertido 3 millones de euros en la construcción de esta mansión, según publica ‘Semana’. El precio del terreno ha sido de 1,8 millones de euros y se está construyendo sobre una casa anterior.

Anabel Pantoja hace de mediadora entre su tía y su prima

La sobrina de Isabel Pantoja ha logrado que la cantante y su hija, Isa Pantoja hayan acercado posturas y se reconcilien públicamente. Detrás de las tres llamadas de la tonadillera estaría también Anabel Pantoja. “Habló con Telecinco y consiguió que la cantante llamara a Isa”.

De su prima Chabelita, ha dicho que no comparte su modo de vida pero se ha convertido en su confidente y pasó con ella la última noche antes de entrar en ‘Gran Hermano VIP 6’ y a Dulce le ha reprochado que hable de Isa como si fuera su hija (Diez Minutos).

Sin embargo, después de su papel de mediadora, ahora Anabel habría transmitido a la cúpula de ‘Sálvame’ que “no iba a pisar más este estudio” y que dejaba el programa. Según Kiko Hernández se debe a las palabras que su primo Kiko Rivera le habría dicho en un mensaje: “Sólo te mueve el dinero, podrías haberlo parado, no lo has hecho, no me vuelvas a llamar en tu puñetera vida. Olvídate de mí. Firmado: Kiko Rivera”.

El radical cambio de imagen de Eugenia Soborne

La hija de Bertín Osborne ha abierto las puertas de su nuevo ático de Madrid a la revista ‘¡Hola!’, en el que ha posado con sus hijos.

Eugenia OSborne nos ha sorprendido con su cambio radical de pelo, se lo ha rapado y teñido de rubio platino como homenaje a su madre, Sandra Domecq, que falleció de cáncer en el año 2004, “y en apoyo a todos los enfermos de cáncer que tienen que pasar por esto”.

Tras cortarse el pelo, y al verse en el espejo, la imagen le causó mucho impacto: “Se me saltaron las lágrimas cuando me vi por primera vez en el espejo. Me vino a la cabeza la imagen de mi madre”.

La despedida de soltero de José Ortega Cano y Ana María Aldón

Los novios están ultimando los detalles para su boda que se celebrará el próximo domingo 30 de septiembre en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, en la tierra natal de la novia.

En plena cuenta atrás, José Ortega Cano y Ana María Aldón han celebrado sus respectivas despedidas de solteros conjuntamente, con una original y divertida fiesta en familia, con disfraces y capea incluidos, en la finca canina que tiene en San Sebastián de los Reyes, Madrid.

El torero iba vestido de forma informal con camiseta, sombrero, gafas de sol y una banda en la que se leía ‘soltero de oro’; mientras que ella iba con un vestido negro, un velo y una banda que ponía ‘despedida de soltera’. (¡Hola! y Diez Minutos).

La boda de cuento de Pelayo Díaz

El estilista se dio el ‘sí, quiero’ el pasado sábado con su novio, el empresario argentino Andy McDougall, con el que comenzó su relación hace poco más de un año en las redes sociales. La boda se celebró en el Palacio de la Fresnada, una espectacular finca de 148 hectáreas situada en El Escorial.

Al enlace acudieron muchas actrices del panorama nacional como Juana Acosta, Mónica Cruz, Hiba Abouk o Marta Torné, entre otras; así como muchas influencers –como Dulceida o gal González- y personas relacionadas con el mundo de la moda. Los novios vistieron de Dolce&Gabbana, firma por la que también apostó más de una invitada.

A la fiesta no le faltó ni un detalle, gracias a la empresa de organización de eventos que contrataron los novios, La Puta Suegra. Hubo alusiones y homenajes a fábulas infantiles, sorpresas para los invitados y mucha emoción. (Lecturas).

Carlota de Mónaco, a punto de dar a luz

La hija de Carolina de Mónaco se encuentra en la cuenta atrás del nacimiento del que será su segundo hijo, el primero en común con su prometido Dimitri Rassam, ya que ella ya es madre de Raphaël, de 4 años de una relación anterior con el actor y humorista Gad Elmaleh.

Carlota de Mónaco presumió de tripa de embarazada con un vestido veraniego y aprovechó para hacer algunas compras, antes de recibir al nuevo miembro de la familia. (¡Hola!).

El nuevo novio de Marta Sánchez

La cantante ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor. A Marta Sánchez se la ha visto muy cariñosa y apasionada en un viaje en Tarifa con su nuevo amor, el empresario Federico Sierra León, socio de su gran amigo, el empresario joyero Emiliano Suárez. (Semana y Diez Minutos).

El trabajo de Rocío Flores en una empresa polémica

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se ha puesto a trabajar para ayudar económicamente a su familia, ahora que el juicio de su padre, por el que podría ir a la cárcel, es inminente.

Rocío Flores, que cumplirá 22 años el próximo 13 de octubre, es una de las emprendedoras y asesoras de Juice Plus. Se encarga de asesorar a sus clientes sobre nutrición y vida saludable a pesar de que no tienen preparación ni conocimientos para hacerlo, algo que ha despertado muchas críticas, según publica ‘Lecturas’. Los asesores proponen bajar “20 kilos en 16 semanas” o pasar de una talla “XL a una M en 16 semanas”, algo que puede ser perjudicial para la salud si no se tiene supervisión médica.

El look más sorprendente de la reina Letizia

Las revistas de este miércoles se hacen eco del look de actriz de Hollywood con el que nos sorprendióla reina Letizia en la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real, a la que acudió con un mono azul noche, con capa, de Pedro del Hierro. Un diseño que recordaba al que llevó la actriz Diane Kruguer en la fiesta posterior a los premios Oscar en 2015, pero en su caso en color rojo.

Letizia Ortiz llevó como única joya los pendientes de aguamarina y diamantes de Bulgari, que la marca le regaló pro el nacimiento de la princesa de Asturias, Leonor. (¡Hola! y Semana).