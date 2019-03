David Bisbal y Alejandro Sanz rompen su amistad drásticamente por Elena Tablada

Cuando una pareja se separa y comparte amistades, es normal que los miembros rompan lazos con algunas personas. Y más aún si la ruptura no se hace de forma amistosa. Esto es justo lo que ha sucedido entre David Bisbal y Alejandro Sanz.

David y Alejandro ya no son amigos

Los cantantes se conocen desde hace años gracias a Elena Tablada, que fue el nexo de unión entre ambos. David y Alejandro compartían una bonita amistad hasta que el almeriense y la diseñadora se separaron en 2011.

"La relación ahora es prácticamente nula", comenta una fuente del entorno a el programa de 'Socialité' (Telecinco).

"Comienzan su amistad a través de Elena, quien les presenta en Miami, donde ya ella vivía. Y Alejandro introduce en la sociedad de Miami a David Bisbal", cuenta esta persona.

"Eran como hermanos"

"Eran como hermanos, los que hemos estado en Miami lo sabemos. Salían a navegar cada día. Y son los padrinos de Ella", narra la fuente.

En Miami ambos tenían un grupo de amigos en común que poco a poco fue dejando de lado a David, hasta el punto de que en 2013 uno de ellos se casó y no quiso invitar al almeriense; en cambio sí que acudieron al enlace Alejandro y su pareja, Raquel Perera, y, por supuesto, Elena Tablada.

Alejandro, del lado de Elena

El distanciamiento entre los cantantes se produjo, según el entorno, porque hubo detalles que no gustaron a Alejandro, quien acabó posicionándose del lado de Elena.

"La ruptura fue bastante problemática y caótica. Ocurrieron cosas bastante feas entre David y Elena. A Alejandro estas cosas no le hicieron ninguna gracia y se posicionó a favor de Elena", narra esta fuente.

Desde entonces, los dos artistas han mantenido cierta distancia en el ámbito personal, a pesar de que cuando aparecen juntos en eventos se muestran cariño y admiración mutua.

Nuevo litigio judicial entre Elena y David

Elena Tablada y David Bisbal no atraviesan por su mejor momento. El cantante emprendió acciones legales contra la diseñadora el pasado martes 12 en el juzgado número 6 de Alcobendas. El almeriense solicitó "medidas de protección del menor" para Ella, la niña de ambos.

Bisbal quiere que Tablada deje de subir fotos de su hija a las redes sociales. En la demanda se apunta que el cantante quiere "evitar la exposición pública en las redes de la menor".

Una 'guerra' sin final

Tras esta demanda, la guerra entre David y Elena tomaría una vertiente mucho más seria. Sus rencillas saltaron a la luz pública hace poco menos de un año, cuando la diseñadora se sentaba en el plató de 'Viva la vida' (Telecinco) para hablar de los problemas que tenía con el padre de su hija y con su mujer, la venezolana Rosanna Zanetti.

Y todo por una foto que compartió la modelo con la pequeña en la Feria de Almería: "Por culpa de esa publicación hemos llegado a un punto en que la relación con David es insostenible, a causa de esa foto, solo a través de burofax, una relación que no habíamos tenido nunca".

Después de esta sonada entrevista, David intentó zanjar la polémica con un contundente mensaje:"No voy a decir nada de esto porque no es mi estiloni voy a cobrar dinero de esto eso porque nunca lo he hecho eso son otras personas".

Unas palabras que dolieron mucho a Elena y que le llevaron a plantearse emprender acciones legales. Pasado el tiempo, parecía que la calma había llegado a sus vidas, una reconciliación que podría estar muy alejada de la realidad.

¿Con quién vas en esta 'batalla', con David o con Elena?