Los pasos de Dani Rovira tras su ruptura con Clara Lago

La ruptura entre Dani Rovira y Clara Lago se hizo oficial hace un mes. La separación entre ambos fue sorpresiva para el público general, pero no para el entorno de la pareja, que ya sabía que las cosas no andaban bien entre ellos. De hecho, tal y como publicamos en exclusiva, Dani Rovira estuvo cenando con su exnovia en Albacete dos semanas antes de que estallara la bomba.

Desde entonces, los protagonistas de esta historia se han comportado de forma diferente. Mientras Clara mencionó a su ex en Intagram y habló de la ruptura en un evento, Dani ha tomado un camino totalmente diferente.

Dani Rovira, muy celoso de su vida privada

Dani siempre ha sido muy, muy celoso con su vida privada. Tanto que lo peor que llevaba de su noviazgo con Clara era el seguimiento de la prensa.

"A veces nos sentimos como Jim Carrey en 'El show de Truman'; cuando el personaje se da cuenta de todo. Te sientes todo el rato observado. Además, ahora esto se agrava porque todo el mundo tiene móvil", dijo él en 'El Hormiguero' en 2015, programa por el que fueron muy criticados –tanto él como Clara– por decir que les molestaba que les pidieran fotos por la calle.

Conociendo la actitud del actor con la prensa del corazón, no es de extrañar que sus pasos tras la ruptura hayan ido en dirección profesional.

Los pasos de Dani Rovira tras su ruptura

En estas semanas, Dani Rovira ha seguido con la gira de su espectáculo 'Odio', que paró por Fuerteventura este fin de semana, y con sus eventos profesionales.

También le vimos también en 'La Resistencia' de David Broncano, donde se mostró muy simpático, relajado y algo más delgado. En el programa de Movistar + habló de mensajes extraños que recibían los famosos:

Como vemos, Dani está intentando seguir con su vida de la forma más natural posible. Todos los que habéis pasado por rupturas sentimentales sabéis que refugiarse en el trabajo y en los amigos hace todo más fácil.

Ambos siguen en contacto

Los actores no se han dejado de seguir en redes sociales, un gesto que no tienen muchos ex. Y aunque han tomado caminos separados, siguen unidos por la fundaciónOchotumbao, que ambos crearon y con la que han puesto en marcha numerosos proyectos para apoyar causas relacionadas con las discapacidad, los derechos humanos o la defensa de los animales.

Cinco años de relación

Dani Rovira y Clara Lago decidieron poner fin a su relación este mes de mayo, justo cinco años después del estreno de 'Ocho Apellidos Vascos’ (2014), que fue cuando se empezaba a rumorear que ambos estaban saliendo. No obstante, la noticia no se hizo oficial hasta agosto de 2015.

