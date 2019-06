Dani Rovira habla por primera vez de su sonada ruptura con Clara Lago

Un mes después de su sonada ruptura con Clara Lago, Dani Rovira rompe su silencio y habla acerca de cómo se siente al respecto.

Durante estas cuatro semanas que llevan separados, los actores se han comportado de forma diferente. Mientras Clara mencionó a su ex en Intagram y habló de la ruptura en un evento, Dani tomó un camino totalmente opuesto: el de la discreción que tanto le caracteriza.

En los últimos días, el intérprete de 'Ocho apellidos vascos' se ha refugiado en el trabajo. Este miércoles estuvo presentando la película 'Los Japón', que protagoniza junto a María León. En el evento contestó a las preguntas de los periodistas, y no pudo evitar hablar de su ex, Clara Lago.

Dani Rovira habla de su ruptura con Clara Lago

Dani Rovira evitó entrar en polémicas cuando fue preguntado por su separación. "Hay muchísimo cariño entre los dos, y ya está todo dicho", dijo con sonrisa forzada.

En cuanto a su estado actual, el actor recalca que se encuentra "muy bien, muy feliz y muy contento"

La relación entre ambos, según Dani, es "cordial y muy buena".

La cena que fue la antesala de la ruptura

La separación entre ambos fue sorpresiva para el público general, pero no para el entorno de la pareja, que ya sabía que las cosas no andaban bien entre ellos. De hecho, tal y como publicamos en exclusiva en Gritos, Dani Rovira estuvo cenando con su exnovia en Albacete dos semanas antes de que estallara la bomba.

Dani Rovira, muy celoso de su vida privada

Dani siempre ha sido muy, muy celoso con su vida privada. Tanto que lo peor que llevaba de su noviazgo con Clara era el seguimiento de la prensa.

"A veces nos sentimos como Jim Carrey en 'El show de Truman'; cuando el personaje se da cuenta de todo. Te sientes todo el rato observado. Además, ahora esto se agrava porque todo el mundo tiene móvil", dijo él en 'El Hormiguero' en 2015, programa por el que fueron muy criticados –tanto él como Clara– por decir que les molestaba que les pidieran fotos por la calle.

Dani y Clara siguen en contacto

Los actores no se han dejado de seguir en redes sociales, un gesto que no tienen muchos ex. Y aunque han tomado caminos separados, siguen unidos por la fundaciónOchotumbao, que ambos crearon y con la que han puesto en marcha numerosos proyectos para apoyar causas relacionadas con las discapacidad, los derechos humanos o la defensa de los animales.

