Desean la muerte a Dani Rovira por su ideología y las redes se vuelcan con él.

Dani Rovira, de 39 años, ha recibido durísimos mensajes a través de Twitter por su ideologíade izquierdas y ser animalista. Mientras unos se mofaban de su estado de salud, o criticaban lo "mal actor" que era, otro usuario ha llegado a desear la muerte del humorista, enfermo de cáncer. “Un pijoprogre menos al que aguantar. Sinceramente no me importa lo que le pueda ocurrir”.

Rápidamente el actor malagueño ha encontrado un gran apoyo en las redes sociales, que mostraron su repulsa y condena a comentarios como el anterior. "Mucho ánimo, Dani Rovira, yo soy de izquierdas y padezco la misma enfermedad que tú y también me han deseado la muerte. Pasa de esos desalmados. Un fuerte abrazo", le ha escrito un usuario. O este otro: "No me gusta Dani Rovira y siempre lo he dicho. pero lo que me parece mal es que le deseáis la muerte al actor por tener una ideología contraria a la vuestra. cuándo lo que necesita es apoyo y ánimo por la enfermedad que tiene y está luchando. Atajo de pipiolos".

También se pueden leer otros mensajes como estos: "No es momento para burlarse y tampoco para decir que Dani Rovira es un mal actor. Hay que apoyarlo a tope con su enfermedad y darle ánimos. Demostró potencial como actor en la notable 100 METROS, la recomiendo. Te puede caer mejor o peor, pero hay que animarlo en estos momentos", "La muerte es algo que nunca se ha de desear a nadie. Por ahí no paso. Puedes estar, o no, de acuerdo pero de ahí a decir que “un progre menos”, hablando de Dani Rovira que está padeciendo un cáncer, es asqueroso. Y quién no entienda esto que me deje de seguir porque dais asco".

¿De qué es el cáncer que tiene Davi Rovira?

Rovira anunció el mes de marzo que estaba enfermo y como hemos podido ver a través de Instagram, está sometiéndose a sesiones de quimioterapiapara superar el cáncer que padece:el linfoma de Hodgkin. Esta enfermedad es un tipo de linfoma, un cáncer de una parte del sistema inmunitario llamado sistema linfático. El primer signo de la enfermedad de Hodgkin es un ganglio linfático de gran tamaño. La enfermedad puede diseminarse a los ganglios cercanos.

Hace unos días, el humorista y pareja de Clara Lago publicó una foto en su cuenta de Instagram desde el hospital tras recibir su sexta sesión de quimioterapia. En la imagen se puede ver su brazo con una vía junto al mensaje: “Sexto round.Ahora al rincón a descansar un poco y a escucharme, permitirme y volver a remontar. Ánimo a todos los que estáis en este combate. Amor, humor, descanso y buenos alimentos”.