El primer mensaje de Dani Rovira a Clara Lago tras su ruptura

La ruptura entre Clara Lago y Dani Rovira sigue dando que hablar tras. Los actores comunicaron su separación a través de sus representantes el pasado mes de mayo. El fin del noviazgo sucedió, según ellos, de mutuo acuerdo, pero más tarde supimos que no era oro todo lo que relucía. De hecho, él quedó con su exnovia poco antes de la ruptura, tal y como contamos en exclusiva en 'Gritos'.

Desde aquello, y con el verano de por medio, parece que las aguas se han calmado y ambos han decidido seguir con su vida. Clara siempre ha sido más dada a comentar asuntos de la separación, pues mencionó a su ex en Intagram y habló de la ruptura en un evento. Dani, por su parte, tomó un camino totalmente opuesto: el de la discreción que tanto le caracteriza.

No obstante, esta semana el actor ha decidido escribir un mensaje en Instagram de lo más cariñoso hacia quien fue su novia durante cinco años.

El mensaje de Dani Rovira a Clara Lago tras su ruptura

Desde mayo, ambos actores han decidido no interactuar a través de las redes sociales. Solo hemos visto menciones mutuas cuando se trataba de la fundación que ambos crearon y que les mantiene unidos, Ochotumbao.

Sin embargo, este lunes Clara subió una foto de su participación en el programa 'Días de cine' (RTVE). "Gracias por invitarme a formar parte de 'Días de cine' aunque haya sido por un día", escribía la joven junto a esta foto:

El post, que ya lleva más de 20.000 me gustas, ha sido respondido sorpresivamente por su ex, quien le ha puesto un cariñoso emoticono:

Dani y Clara siguen en contacto

Este mensaje deja claro que los actores siguen en contacto y que su relación es fluida, a pesar de haber decidido tomar caminos separados. Amnos no se han dejado de seguir en redes sociales, un gesto que no tienen muchos ex.

¿Crees que volverán o que son solo amigos?