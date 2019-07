Dani Mateo, tachado de homófobo por King Jedet en plena semana del Orgullo

En plena semana del Orgullo, King Jedet ha acusado a Dani Mateo de haberle proferido comentarios homófobos.

El cantante ha subido un post en Instagram en el que cuenta una anécdota muy desagradable que habría vivido con el presentador de televisión y radio Dani Mateo hace un año. El encuentro se habría producido semanas después de que el joven dejase de colaborar en el programa de radio 'Vodafone Yu', que presenta Mateo.

Dani Mateo, tachado de "homófobo"

King Jedet ha publicado el siguiente post: "Hace un año coincidí en una premiere con Dani Mateo tras haber dejado mi trabajo en Vodafone Yu. Le saludé cordialmente y nos preguntamos cómo estábamos. Dani me preguntó que cómo me sentía al haber dejado el programa y le contesté que bien, que sentía que esa etapa había terminado".

Tu carrera está acabada… Ahora simplemente te convertirás en una travesti cutre de Chueca más

"De repente me dijo algo que se me clavó y que lleva un año dentro de mí queriendo salir: “El programa te daba mucha credibilidad, que alguien COMO TÚ trabajase en un sitio serio era muy bueno para tu carrera… creo que has cometido un error y que no deberías haberlo dejado. Tu carrera está acabada… Ahora simplemente te convertirás en una travesti cutre de Chueca más”, continúa.

Me dolió que Dani, que ha apoyado públicamente a la comunidad LGTBIQ, pensase que me estaban haciendo un favor al dejar a alguien como yo estar en un medio serio

A Jedet no le dolió que pensase que su carrera estaba acabada, sino que "alguien que ha apoyado públicamente a la comunidad LGTBIQ pensase que me estaban haciendo un favor al dejar a alguien como yo estar en un medio serio y me dolió que tratase a las drag queens de Chueca como personas de cuarta cuando para mí son artistas que se lo curran mucho para poder vivir de su arte".

Un recado a Dani Mateo

El protagonista de esta historia finaliza con una advertencia al presentador: "Quizás, querido Dani, el problema es que tú eres un hombre heterosexual cisgénero cutre más que se cree por encima del resto y deberías educarte en el respeto, tolerancia y libertad. Respeto mucho al programa y a todo el equipo que trabaja allí, este texto habla de Dani Mateo en concreto y no de Vodafone Yu".

Dani Mateo se defiende: "Esto es mentira"

Dani Mateose ha pronunciado sobre lo sucedido en sus stories de Instagram: "Los que me conocéis sabéis que esas palabras nunca saldrían de mi boca. Ni los travestis me parecen cutres ni Chueca me parece un sitio malo donde vivir. Esas palabras nunca las dije".

Me parece un ataque gratuito, y es una mentira. Busca hacerme daño, y no entiendo el propósito

"No recuerdo haber tenido esa conversación. Puede que le hubiese comentado que su participación en el programa me parecía que le daba mucha visibilidad. Si yo pensase todo lo que Jedet dice, ¿por qué habría pedido que estuviese él en el programa? Porque lo pedí yo. Me parece un ataque gratuito, y es una mentira. Busca hacerme daño, y no entiendo el propósito", añade.

He hablado con Jedet y él asegura que lo dije. Yo le he dicho que no, y que si entendió eso lo comprendió mal. Es más, condeno esas palabras

"He hablado con Jedet y él asegura que lo dije. Yo le he dicho que no, y que si entendió eso lo comprendió mal. Yo no dije eso, y más, condeno esas palabras. Espero que esto no enturbie la celebración del Orgullo, que es una fiesta que aplaudo y celebro", finaliza.

De polémica en polémica

El último escándalo protagonizado por el presentador de radio se produjo porque se sonó los mocos con una bandera de España.

