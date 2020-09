Dani Mateo pide perdón por un chiste "rancio y racista" sobre la banda BTS

Daniel Mateo Patau, conocido popularmente comoDani Mateo, ha pedido disculpas por los comentarios "rancios y racistas" que realizó el pasado lunes 31 de agosto, durante su participación en el programa 'Zapeando'.

Durante la transmisión del programa de 'laSexta' , los colaboradores estaban comentando lo hechos y premios más importantes durante los MTV Music Awards 2020. Uno de los principales protagonistas fue el grupo coreano BTS. Después de una pequeña presentación de los artistas, Dani Mateo realizó un comentario que ha generado repercusión en distintas redes sociales.

BTS es el grupo/artista más escuchado entre el mes de enero y el 26 de agosto según Kword.net, por encima de Bad Bunny y otro grupo corano, BlackPink. A nivel mundial, la banda compuesta por siete artistas tiene millones de seguidores, quienes no han dudado en mostrar su descontento ante las palabras del periodista.

Han hablado de BTS en Zapeando. No han mencionado los 4 premios que se han llevado en los VMaAs pero si han hecho los típicos chistes de “parecen todos iguales, míralos peinándose...” vergüenza de periodismo 🤢🤮 pic.twitter.com/6NN6l8PvpJ

Durante su intervención el 'Zapateando' Dani Mateo aseguró: "Si uno me robara la cartera no lo reconocería". De igual forma, el periodista comentó acerca de su color de piel, haciendo referencia a que estaban pálidos.

Ante la polémica causada por sus declaraciones, Dani Mateo quiso disculparse por sus palabras. El periodista escribió un tuit en su cuenta personal en el que aclaró que había hecho un "chiste desafortunado" y que sentía haberlo hecho.

Por cierto: ayer hice un chiste desafortunado en Zapeando. Refiriéndome a BTS y, concretamente, a su indumentaria, dije que me costaba diferenciarlos. Pero tratándose de una banda asiática, el chiste parece una cosa rancia y racista. Siento haberlo hecho. No me di cuenta.