Pocas veces la moda se pone de acuerdo para que una tendencia sea primordial en las propuestas para mujer y para hombre en la misma temporada. Lo más habitual es que sea uno de los sexos el pionero en defenderla y que la corriente coja tanta fuerza que la siguiente temporada el contrario la adapte a su estilo. Sin embargo, este invierno se ha dado esa extraña alineación y los cuadros escoceses están de plena actualidad tanto para ellas como para ellos.

Los cuadros son el estampado que está más de moda, aunque no todos los cuadros son válidos, la tendencia recae sobre el tartán. Con este nombre se denomina a los prints que popularmente se denominan escoceses y que siguen una misma formación pero varían en sus colores o tamaños. ¿Sabes cómo nacieron? El tartán tiene su origen en el siglo XVIII cuando empezó a ser usado como símbolo de los diferentes clanes escoceses y servían para distinguir a las familias más importantes de la sociedad.

Aunque la moda no ha vuelto la vista a las tierras escocesas de hace tres siglos para recuperar estos famosos cuadros. La inspiración es mucho más cercana y se debe al revival que se está viviendo con todo lo relacionado con la década de los 90. Era cuestión de tiempo que el 'grunge' volviese a salir a la palestra y su famosa estética, en la que los cuadros, el oversize y la combinación del negro y el rojo eran el uniforme habitual, se convirtiera de nuevo en tendencia.

Hoy en Vozpópuli vamos a echar un pulso estilístico entre hombres y mujeres utilizando como hilo conductor los cuadros tartán. De esta peculiar manera vamos a hacer un repaso a las prendas que mejor se adaptan a este estampado y cómo debes de incorporarlas a tu armario dependiendo de cuál sea tu género.

Las mejores prendas en cuadros tartán

Comenzaremos por todo lo alto, eligiendo un 'total look' en este tipo de estampados. Para ello nuestra propuesta es elegir un traje de chaqueta.

GEORGES RECH Traje de mujer con cuadros amarillos. PVP: 140€ // HOCKERTY Traje masculino de cuadros rojos. PVP: 189€

Para ellas: no es momento de ser tímida, apuesta por los colores más vibrantes. Si este traje ha sido capaz de ser defendido por María Teresa Campos y por Cristina Pedroche, no imaginamos una mujer que no se sienta seducida por un conjunto así.

Para ellos: pueden ser igual de arriesgados que las mujeres aunque les será más difícil encontrar un traje tan llamativo en la sección masculina. Si lo encuentras, combínalo siempre con camisas o jerseys muy neutros.

Si un dos piezas es demasiado para tu estilo, siempre puedes quedarte a medio camino y lucir una americana en el estampado de moda.

TOMMY HILFIGER Americana de mujer verde. CPV (Consultar Punto de Venta) // THE KOOPLES Americana con estampado Príncipe de Gales. PVP: 225€

Para ellas: el estilo 'college' será tu aliado. Elige una chaqueta oversize con hombros marcados y más larga de lo habitual. Si lleva escudo... ¡un punto extra!

Para ellos: la mejor alternativa a los cuadros tartán más llamativos son otros estampados de la tierra como son los Príncipe de Gales. Mucho más austeros, serán un básico atemporal en tu vestidor.

Aunque contemos los días para la llegada de la primavera, aún la temperatura nos obliga a usar prendas de abrigo.

RITA BCN Capa con cuadros amarillos. PVP: 190€ // THE KOOPLES Abrigo masculino con cuadros marrones. PVP: 435€

Para ellas: no hay mejor elección que un poncho o una capa. Son las piezas de abrigo más especiales de la temporada y encajan de maravilla con este tipo de cuadros. No habrá dudas si los encuentras en punto y con flecos.

Para ellos: seguimos la estilo gentleman así que abogamos por un abrigo tipo gabardina donde los cuadros tengan presencia pero no roben protagonismo a tu elegancia.

Toca cubrir las piernas y aquí el camino se divide en dos. Ellas cuentan con la alternativa de la falda pero ellos no tienen otra opción que el pantalón.

THE KOOPLES (De venta en Veepee) Falda escocesa tableada. CPV // 21 BOTTOMS Pantalón masculino con cuadros verdes. PVP: 29.99€

Para ellas: retomamos el estilo colegial así que es momento de recordar cómo era la falda del uniforme del colegio y elegir una falda corta con tablas y trabillas.

Para ellos: el pantalón de cuadros se convertirá en la pieza estrella de tu 'look' así que un jersey de cuello vuelto con el color del fondo del cuadro será el compañero perfecto.

Nuestro repaso no puede pasar por alto las camisas aunque en ambos casos el estilo masculino es el predominante.

PULL & BEAR Camisa de mujer con cuadros negros. CPV // TOMMY HILFIGER Camisa masculina con cuadros XXL. PVP: 49€

Para ellas: es el momento de sucumbir a la moda grunge así que opta por diseños muy amplios que recuerden a las camisas de leñador. Una buena opción es elegir una sobrecamisa y equilibrarlo con un crop top muy femenino.

Para ellos: nuestra opción favorita es defender el cuadro escocés a muerte y llevarlo hacia su versión más XXL con un tamaño a vista de microscopio.

Terminamos el repaso por las prendas suplentes del banquillo. La mujer defiende una prenda tan femenina como el vestido mientras que el hombre aprenderá las mejores tácticas para elegir el jersey.

POÈTE Vestido de cuadros. PVP: 79.90€ // FRED PERRY Jersey verde estampado. PVP: 160€

Para ellas: los vestidos de corte 'baby doll' son tendencia y si son confeccionados en telas de cuadros nos llevan directos a la campiña.

Para ellos: los hombres también tiene pasaporte para hacerse una escampada al campo con jerseys de lana confortables que tengan aspecto 'vintage'.

Complementos en cuadros escoceses

Comenzamos con el repaso de cómo podemos incorporar el tartán a nuestro outfit a través de nuestros accesorios poniendo el foco en el calzado.

GUESS Bota de mujer con cuadros negros y blancos. CPV // MALVALOCA Zapatilla unisex blanca. PVP: 111.20€

Para ellas: las mujeres tendrían que optar por todo tipo de botines buscando una estética que se mueva entre el estilo grunge y el militar.

Para ellos: las zapatillas son una opción perfecta buscando diseños que tengan detalles en este estampado. Los modelos en blanco siguen estando de actualidad.

Junto con los zapatos, los bolsos son uno de los accesorios más importantes a la hora de elegir el look.

BENETTON Bolso con estampado de cuadros rojos. PVP: 49.95€ // BENETTON Riñonera de cuadros. PVP: 39.95€

Para ellas: podrás incorporar los cuadros en cualquier tipo de bolsos pero nosotros te recomendamos las pequeñas carteras tipo bandolera. Lo mejor es elegir un diseño que no esté enteramente fabricado con este estampado para que puedas repetirlo una y mil veces sin aburrirte.

Para ellos: los hombres también pueden llevar bolsos aunque en su caso preferimos apostar por diseños diferentes como mochilas o riñoneras con un marcado carácter juvenil.

Uno de los accesorios que debes de ir incorporando a tu forma de vestir, si es que aún no lo has hecho, son los gorros y sombreros.

TOMMY HILFIGER Gorra roja estampada. CPV // SEZANE Gorra con visera en estampado de cuadros vichy. CPV

Para ellas: vamos a proponer recuperar las gorras de estilo marcial o motero. Causaron furor en los 90 y principios de siglo y ahora tienes que empezar a recuperarlas.

Para ellos: las gorras de estilo beisbol no es sólo un accesorio para el sol, sabiéndolas elegir en un tejido formal nos pueden acompañar en cualquier momento del año.

Si de algo saben los escoceses es de frío, así que no podemos dejar de lado accesorios para combatirlo como las bufandas.

FRED PERRY Bufanda roja. PVP: 65€ // TOMMY HILFIGER Bufanda con cuadros en tonos oscuros. CPV

Para ellas: elige el modelo clásico de tartán que es aquel que tiene el fondo rojo. Se convertirá en tu bandera de la tendencia.

Para ellos: si eliges cuadros en tonos oscuros, la bufanda podrás utilizarla con prácticamente todos tus abrigos.

Los últimos detalles estampados

Los accesorios más minis, o que no llevamos tan a la vista, también reclaman tu atención y son una forma sutil de darle un toque de vanguardia a tu estilismo.

BIJOU BRIGITTE Complemento para el pelo en forma de lazo. PVP: 9.95€ // BROOKS BROTHERS Pajarita roja. PVP: 80€

Para ellas: suma cuadros a todo tipo de accesorios de pelo como diademas, coleteros o pasadores.

Para ellos: tanto si eres de corbatas como si eres de pajaritas, no deberías de pasar por alto la oportunidad de que este accesorio luzca con este estampado.

Un outfit puede cambiar por completo si le añadimos un original toque de cuadros.

DIM Medias de cuadros azules. PVP: 9.75€ // FRED PERRY Calcetines de cuadros. PVP: 20€

Para ellas: enfunda tus piernas en medias de fantasía que estén estampada en este tipo de prints. Combinan de maravilla con prendas de cuero que tan de moda están en esta temporada.

Para ellos: espero que ya te hayas dado cuenta de que el calcetín no es un accesorio más y que tienes que prestarle la máxima atención a la hora de elegir cuál ponerte cada día.

Si queremos tener la tendencia tartán bien integrada, entonces nada mejor que defenderla hasta en nuestra ropa interior.

BENETTON Conjunto de lencería con cuadros rojos. PVP: 12.95€ (sujetador) y 9.95€ (culotte) // TOMMY HILFIGER Calzoncillo con doble estampado. CPV

Para ellas: la lencería de cuadros escoceses irremediablemente tiene un carácter más sport así que lo mejor es que te decantes por un conjunto cómodo y deportivo.

Para ellos: la mejor manera de lucir cuadros será con un boxer o un calzoncillo largo. ¿Por qué no probar el patchwork? Es la mejor solución si no te decides por un único estampado.

No podemos terminar el repaso sin hablar de las mascarillas, el accesorio ineludible bajo pena de multa durante estas semanas.

En este aspecto no hará falta realizar ningún tipo de distinción de género ya que la mascarilla es un complemento totalmente unisex y los estampados servirán de la misma manera tanto para la mujer como para el hombre.