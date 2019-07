Las críticas pueden con el novio de Paula Echevarría: Miguel Torres abandona el fútbol

Tras meses de críticas y presión mediática, Miguel Torres ha decidido abandonar el fútbol. El ya exjugador del Málaga y novio de Paula Echevarría llevaba una larga temporada siendo objeto de críticas feroces por parte de los aficionados del club blanquiazul, quienes aseguraban que el futbolista estaba más interesado en pasárselo bien con la actriz que en su carrera y en su equipo.

Miguel Torres se retira del fútbol

Las continuas fotos de Miguel de vacaciones con Paula, de sus cenas y de las fiestas a las que acudían, pusieron de los nervios a los aficionados del Málaga, que criticaban que en vez de estar entrenando para darlo todo en el campo, estaba preocupado en acompañar a su novia a todos lados.

Una emotiva carta a su novia, Paula Echevarría

En su emotiva carta, Torres ha querido dedicar unas palabras a la que es su pareja desde hace ya cerca de año y medio. A Paula, con quien se va a mudar en cuanto acaben de construir su casa, le ha agradecido que siempre haya estado a su lado y también el apoyo que le ha mostrado.

"Gracias Paula, por apoyarme y darme siempre los mejores consejos y tu cariño incondicional. A mis amigos que habéis disfrutado y sufrido en ocasiones más que yo, os lo agradeceré de por vida", ha reconocido.

También se dirige a los aficionados del Málaga

"Me gustaría dirigirme a vosotros desde el corazón para deciros que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Han sido 25 años increíbles desde que empecé en la cantera del Real Madrid hasta hoy que decido cerrar la mejor etapa de mi vida. Todo empezó desde una pequeña ventana de mi colegio donde todos los días veía el estadio Santiago Bernabéu (...) Pasé por todos los equipos de las divisiones inferiores hasta que debuté con el primer equipo en 2006", ha añadido Miguel en su carta.

"Quiero terminar con el Málaga C. F., donde tenía claro desde hacía mucho tiempo que quería terminar mi carrera. Han sido 5 temporadas inolvidables donde he disfrutado mucho de mi profesión y he sido muy feliz", ha destacado.

Ahora Miguel vivirá una etapa más tranquila y centrada en su pareja y en la hija de ésta, Daniella, con quien se le ha visto ya en muchas ocasiones.

¿Qué te parece esta retirada?