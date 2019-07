Críticas feroces a Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, por su foto en bikini

Tras su foto desnuda en la bañera, Irene Rosales ha vuelto a sembrar la polémica con una instantánea en bikini. La mujer de Kiko Rivera, que se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones en familia, ha colgado un post en Instagram que está siendo bastante polémico.

Críticas a Irene Rosales por su foto en bikini

Irene Rosales ha sorprendido a sus seguidores con un espectacular posado en bikini. Sin embargo, y aunque sale guapísima, ha sido objeto de comentarios negativos por la supuesta 'tripa' que tiene en la foto.

"Para exhibirte así debes cuidarte", "Irene, tienes barriguita..." o "¿estás embarazada" han sido algunos de los comentarios de sus followers.

Irene Rosales contesta

Irene decidió contestar con un rotundo mensaje en sus stories: "Por lo que puedo leer en los comentarios de esta foto, muchas me ponéis si estoy embarazada y tengo que deciros que NO, simplemente es un cuerpo sin machacar en el gimnasio, no es perfecto, pero estoy súper feliz y orgullosa de mi cuerpo, no quiero o pido más". Olé por ella.

¿Qué opinas de todo esto? ¿Hace bien Irene en responder?