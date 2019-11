Críticas contra José Manuel Soto tras decir que Franco “fue un tipo bastante honrado”.

José Manuel Soto, de 58, ha vuelto a recibir un aluvión de críticas. Esta vez motivadas por un mensaje que ha publicado en su cuenta de Twitter tras conocerse el testamento de Francisco Franco,tal y como te contamos en 'Vozpópuli'.

El cantautor sevillano, -que es simpatizante de Vox, -ha escrito en la red social: “Puede que dentro de poco me metan en la cárcel por decir esto ya que Pedro Sánchez dice que hará una ley que nos prohibirá discrepar de la verdad oficial, pero todavía puedo decirlo, parece que Franco fue un tipo bastante honrado a juzgar por su testamento”.

Puede q dentro d poco me metan en la cárcel por decir esto ya q ⁦@sanchezcastejon⁩ dice q hará una ley q nos prohibirá discrepar d la verdad oficial, pero todavía puedo decirlo, parece q Franco fue un tipo bastante honrado a juzgar por su testamento https://t.co/pNwnGQfyEX — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) November 18, 2019

Mientras a algunos les han parecido cantidades desorbitadas, a otros, como a Soto, no tanto. El hecho de que haya descrito a Francisco Franco como “un tipo bastante honrado” le ha llevado a recibir un aluvión de críticas como éstas: "Fue un asesino, amigo de Hitler, muy honrado", "Es honrado ser un golpista, tomar el poder por la fuerza? ¿Es honrado ajusticiar a gente en juicios sumarísimos sin garantías?", "Claro que sí, guapi. Ahí del patrimonio no dice nada. Expropiaciones, cazos y demás tampoco", "Tranquilo de momento por idiota no se pisa la cárcel", "Bin Laden dejo un gran testamento a sus hijos... ¡qué gran tipo!", "Te lo crees todo 500 millones de euros es la fortuna estimada solo el pazo cuánto vale cantante" o "¿No sabes lo que es la herencia legal y la "b"? mira el patrimonio que tienen y verás que es mentira".

La herencia de Franco

También ha recibido otros mensajes que apoyan su opinión: "Más que honrado en cuarenta y pico años, el mismo ahorro que Iglesias en 3 un chalet en Galapagar de un millón de euros", "Conozco a gente,familia de republicanos,que antes de morir sus antepasados les dijeron que Franco era una persona decente y un muy buen militar", "Pues para haber estado 40 años. No me parece para asustarse. Ya veras cuando se sepa lo que tiene Maduro repartido por el mundo".

El testamento del dictador fue redactado el 20 de febrero de 1968. En él se menciona una sociedad patrimonial con de 28.500.315,38 pesetas, cantidad que en la actualidad equivaldría a 1.778.165 euros actuales. También la existencia de cuatro cuentas bancarias que sumaban otro millón de euros más, acciones en diferentes compañías en las que había poco menos de un millón y medio e inmuebles y terrenos por valor de 16 millones más.