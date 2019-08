Cristina Pedroche: “Mi padre está en paro y mi madre sigue limpiando en un colegio”

Cristina Pedroche es la protagonista de un extenso reportaje en la revista ‘¡Hola!’ de esta semana, en la que ha posado muy sensual en traje de baño, y en el que hace un repaso de su trayectoria profesional.

La presentadora comenzó trabajando como modelo hasta que gracias a un cásting, consiguió meter cabeza en televisión, a través de la serie ‘Sin tetas no hay paraíso’ y del programa ‘Sé lo que hicisteis’. Desde aquel entonces han pasado ya 10 años y la vallecana ha conseguido seguir manteniéndose en la pequeña pantalla. Hace unos días, confirmó que este año volverá a presentar las Campanadas.

A su trabajo en televisión, se suma el que es imagen de marcas y los restaurantes que gestiona junto a su marido, el chef Dabiz Muñoz. Por todo ello, se embolsa unas elevadas cantidades de dinero.

Pedroche: “Nunca me he planteado hacerme ningún retoque”

Sin embargo, cuenta en la revista que no lo ha tenido fácil. “Yo vengo de una familia humilde. Aunque mis padres siempre se han matado para darme lo mejor, tenía que trabajar si quería ciertas cosas. A partir de los 16 años fui dependienta, puse copas de noche, hice de azafata de imagen...”.

Cristina es un icono de moda y belleza para muchos, cuenta con 2,4 millones de seguidores en Instagram. Su naturalidad tanto en su persona como en su físico es una de las claves de su éxito. Además no tiene complejos. “Nunca me he planteado hacerme ningún retoque. Estoy muy a favor de que la gente haga lo que quiera, pero yo nunca he tenido complejos de nada. Al final, todos vamos a acabar como una pasa. Además, yo creo que voy mejorando con los años”.

A pesar de su fama, sus padres siguen viviendo humildemente

En la revista, también ha hablado de sus padres, que siguen viviendo como antes de que fuera famosa: “Mi padre está en el paro, pero le queda muy poco para jubilarse. Ahora le tengo de chico de los recados. Mi madre sigue limpiando en un colegio” y ha añadido: “Mis padres siempre han sido hormiguitas y han guardado dinero por lo que pudiera pasar. Se mantienen solos y felices”.

La presentadora de La Sexta está en una maravillosa etapa profesional y personal con su marido, Dabiz Muñoz, con el que se casó en 2015. “Cada día estamos mejor. Tengo muchísima suerte de tenerle en mi vida. Me hace mejor persona, mejor en todo. Encima, cocina. Me ha arreglado la vida. No solo amorosamente, también de salud (ríe)", ha señalado.

Ver esta publicación en Instagram Enamorada de Perú 🇵🇪 pero más de marido Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 14 Jul, 2019 a las 9:17 PDT

Aunque es muy niñera, aún no está en sus planes el ser madre

Al preguntarle por la maternidad, la presentadora de ‘Zapeando’ ha declarado que “por ahora no está en nuestros planes porque tenemos una vida muy de viajes, inestable” aunque “es muy niñera y Dabiz también, pero también me gustan más los niños de los demás. Un ratito y ya está”, ha indicado entre risas.

La pareja ha comenzado este jueves sus vacaciones. “Nos vamos a Bangkock. Los primeros días estaremos allí más por trabajo y, luego, recorremos todo Asia. Vamos a recordar más nuestras primeras vacaciones juntos, que fuimos a Tailandia”.