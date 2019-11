Cristina Pedroche ahora se siente "mujer objeto" por sus 'vestidos' de las Campanadas

Queda poco más de un mes para que Cristina Pedroche vuelva a sorprendernos con su atuendo de Nochevieja. La colaboradora de 'Zapeando' repetirá otra vez en las Campanadas de Antena 3.

La joven siempre da la nota por los ¿vestidos? que lleva. Ella juega con ello y calienta el terreno antes para que toda España esté pendiente de lo que se pone ese día o se deja de poner. De hecho, hace unos días ella misma reveló que no iba a llevar "ropa interior" porque el traje no se lo permitía.

A pesar de todo esto, ahora Pedroche se ha enfadado con una periodista, por preguntarle: "¿Cuánto vas a enseñar este año?".

Cristina Pedroche se siente 'mujer objeto'

Cristina Pedroche ha estallado ante la pregunta de la periodista. "¡Qué una mujer me haga esa pregunta a mí!... luego decís. Enseñaré lo que me apetezca, esa es la respuesta", ha dicho en un evento.

Si fuera una cuestión solo de enseñar pues saldría desnuda pero hay un concepto detrás, hay mucha moda

"No mola que me preguntes si voy a enseñar o no porque las Campanadas no es una cuestión de enseñar, es un show. Da igual enseñar más o menos porque el show va a ser el mismo", ha añadido.

Cabe recordar que en todas sus apariciones en Nochevieja ha enseñado, algo que no es ni bueno ni malo, es un hecho sin más.

"Enseñaré lo que me apetezca"

"El año pasado enseñé un trozo de tripa, ahora en la clase de yoga voy a enseñar otro trozo de tripa y ¿mañana me van a matar? No, no pasa nada. (...) Es mi cuerpo y si quiero lo enseño, lo que no voy a permitir es que nadie me diga si lo enseño o no lo enseño. (...) Enseñar es reducir todo lo que hago porque si fuera una cuestión solo de enseñar pues saldría desnuda pero hay un concepto detrás, hay mucha moda", ha rematado.

¿Tú qué opinas de esto?