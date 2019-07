Cristina Pedroche y sus desafortunados comentarios sobre la menstruación

Cristina Pedroche ha vuelto a dar que hablar. La colaboradora de 'Zapeando' ha vuelto a hacer defensa del feminismo, a su particular manera. En Nochevieja lo hizo saliendo casi en cueros, y en esta ocasión lo ha hecho hablando de la menstruación.

La menstruación para Cristina Pedroche

Pedroche ha aprovechado una entrevista en 'Icon'para "romper tabúes" acerca de la regla. "La copa menstrual me parece el invento del siglo. Me arrepiento muchísimo de no haberla probado antes. He contaminado muchísimo con tampones. Tenía mis prejuicios, la probé y me encantó", ha dicho.

Si los hombres tuvieran la regla, se mancharían la cara de sangre en plan: '¡Heeeey! ¡Ya soy un macho!'

"Si los hombres tuvieran la regla, cada vez que les bajase sería una fiesta. Se lo contarían a todo el mundo y se mancharían la cara de sangre en plan: '¡Heeeey! ¡Ya soy un macho!'. Y las mujeres no, nos tenemos que esconder. Cuando una amiga me prestaba un tampón me lo tenía que pasar por debajo de la mesa, como si fuese droga", ha añadido.

Una gran polémica

Las declaraciones de Pedroche no han pasado desapercibidas. Recogemos algunos de los comentarios de los tuiteros:

Claro que si, las mujeres cuando tienen la regla no van por la calle, van por debajo, por las alcantarillas, escondiéndose de todo el mundo.Pedroche, si quieres llamar la atención, ponte un bikini de flores y da las Campanadas, anda. https://t.co/OsuDhjJnI4 — El Zorro 🦊 (@elzorro325) 2 de julio de 2019

Hay algunos comentarios criticando a la pedroche ahora mismo tipo: “que se ponga un bikini y de las campanadas y se calle si quiere llamar la atención” que sinceramente dan vergüenza ajena... habla de temas muy normales y parece que os esté saliendo bilis tio — bifrutas con bifidus (@helpnosenada) 2 de julio de 2019

pintando nos la cara con sangre del cierbo qe emos cazado xra demostrarle a la pedroche qe somos mui machos pic.twitter.com/1FElzivZrR — Fundancion F. Frnaco (@FNFFrnaco) 2 de julio de 2019

Pedroche: “si yo hubiese sido fea no hubiese saludo en TV nunca, mi marido no sería famoso, las Campanadas las viviría en mi casa criticando a la famosilla de turno, tendría un trabajo que no fuese enseñar cacha...” — SupportFCB1899 (@SFcb1899) 2 de julio de 2019

Señora que no tiene ni puta idea de feminismo, que ha soltado el "ni machismo ni feminismo, igualdad", ahora me viene con estas frasecitas. Lee un poquito Pedroche. Por favor. Aprende y luego habla. https://t.co/hvtcBBUiwa — Berta Gutiérrez (@Bertagg) 2 de julio de 2019

Siento pena por Pedroche, sinceramente. Al terminar de leer esto tengo la impresión de que es una chica inteligente y con sentimientos positivos...pero en la entrevista intenta justificar que sea rica y muestra que está al servicio de la Dictadura Progre https://t.co/zJUEldbz7M — Andres Martinez (@LosSublimes) 1 de julio de 2019

Pedroche esta señora que se dedique a lo que se dedica, que no es más que a vivir de su cuerpo, de feminismo no tiene ni idea, nada más alejado que ella de lo que es ser feminista — MarisaH (@ZhMarisa) 2 de julio de 2019

Me jode porque al escribir este tuit he caído en lo que pretende Pedroche, pero bueno. pic.twitter.com/xS3z5KOANF — Mike. (@MA_Blanco) 2 de julio de 2019

¿Qué te parecen las palabras de Pedroche?