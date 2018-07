Cristina Pedroche recibe insultos por su último vestido: “Me han dicho putona, buscona, guarra…”

La colaboradora de ‘Zapeando’, de 29 años, ha vuelto a ser objeto de críticas en las redes sociales a causa del último vestido que lució en el programa de Atresmedia. Cristina Pedroche escogió un vestido de color azul con estampados de amplio escote, de la firma Sandro, con el que le han llovido todo tipo de críticas e insultos machistas.

Tras ello, la presentadora y mujer del chef David Muñoz, ha escrito un mensaje para todos sus detractores, acompañado de una imagen en la que lleva el vestido de la polémica: “Hoy me he puesto este vestido en Zapeando y he tenido que aguantar que en redes me digan: “puta zorra”, “putona”, “buscona”, “guarra”, “se pone ese vestido porque es la única forma de llamar la atención”, “y luego va de feminista”, “enseña el cuerpo porque no tiene cerebro”, “no por enseñar carne eres mejor artista”...”

“No me afecta, me resbala, me seguiré poniendo lo que me salga del unicornio”

Después ha dejado claro que todos los insultos que recibe continuamente no le importan y va a seguir poniéndose lo que quiera. “Estos son solo algunos ejemplos de lo que aguanto hoy y todos los días. Lo siento, no me afecta, me resbala, me seguiré poniendo lo que me salga del unicornio. Me gusta mi cuerpo y lo luzco cuando yo y solo yo quiero. Basta ya de decir tonterías”.

Por último, ha reivindicado el feminismo y la libertad de las mujeres: “Vivimos en una sociedad tan machista que me da pereza cada día tener que aclarar algo o defenderme. Eso sí, no lo haré solo por mi, lo haré por el resto de mujeres y utilizaré mi posición para darles voz a todas. Un besito muy fuerte”, ha escrito en Instagram.

No es la primera vez que le caen críticas e insultos a Cristina Pedroche por su vestimenta –como en los últimos años en Nochevieja-, o por su aspecto físico, hace unos años tuvo que aguantar que la llamaran “la ballena de Vallecas” y después, que la ataquen por verla excesivamente delgada. Una situación intolerable con la tienen que lidiar muchas famosas, a diferencia de rostros masculinos conocidos.

Muchos famosos han salido en su defensa

Muchos personajes conocidos han salido en defensa de Cristina Pedroche. Alejandro Sanz le ha escrito: “Las bocas de la nada”, mientras que Chenoa le ha puesto: “¿Dónde puedo comprarlo? Es para ponérmelo todos los días hasta que se gaste a jirones. Cristina Pedroche. Ole tu unicornio”, su compañera de programa Ana Morgade:“Estás bella y poderosa. Que les den a todos los muertosde miedo y envidia”. Tania Llasera también le manda un mensaje de apoyo: “Estás ideal, eres salada y haces bien tu trabajo. Yo soy fan”.

El presentador Roberto Leal le ha escrito: “La indiferencia es una gran respuesta. Hay quienes no superaron el cretácico superior. Bella por dentro y por fuera ¡y de lado!”, mientras que Giorgina Rodríguez, la novia del jugador de fútbol Cristiano Ronaldo, -que también ha denunciado alguna vez las críticas e insultos que recibe-, ha puesto: “Wow, bella”.

La modelo Helen Lindes también ha mostrado su apoyo: “Pues yo tengo ese vestido y me encanta. Te queda fantástico”, al igual que Lorena Van Heerde: “¡Guapa! ¡Cuerpazo!” y la actriz Maribel Verdú:“¡Brava!”.