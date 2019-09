Cristina Pedroche agota la camiseta feminista que se puso en el baño del AVE

Después de su último descuido en el que dejó sus bragas al descubierto mientras bailaba, Cristina Pedroche vuelve a ser protagonista de otra noticia: se cambia de ropa en el baño del AVE.

La presentadora, de 30 años, tiene una agenda tan apretada que a veces no tiene tiempo ni para cambiarse en casa. Por ello, Cristina Pedroche tuvo que cambiarse en el baño del tren AVE, cuando viajaba de Madrid a Barcelona, tal y como contó ella en Instagram.

La camiseta de Cristina Pedroche ha arrasado en Instagram

Sin embargo, esto no es lo que más ha llamado la atención a sus seguidores. Su camiseta rockerafeminista ha acaparado casi todas las miradas. Se trata de una prenda que hace alusión a uno de los lemas feministas 'No, es no'. En la camiseta se puede leer: “No y no, ¿queda claro?”.

Las fans de la colaboradora de ‘Zapeando’ no han parado de preguntarle por la camiseta. Es de la marca Animosa, Alma y Coraje. El éxito ha sido tal, que ha acabado agotándose a pesar de que el precio no era barato, 51,90 euros.

Entre los comentarios de sus fans en Instagram se puede leer: “Me he comprado la camiseta y ha sido ponérmela y verme como tú”, “¿De dónde es la camiseta?”, “Estas guapísima”, “Me encanta tu camisa, de dónde es?”.