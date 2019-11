Cristina Pedroche vuelve a liarla al enseñar su ropa interior en Instagram

Cristina Pedroche es asidua a subir vídeos a su Instagram bailando por los pasillos de Atresmedia. A sus casi 2,5 millones de seguidores les encantan estas publicaciones, sin embargo hubo una que causó cierta polémica.

La colaboradora de 'Zapeando' bailó la canción Nadie sabe, pero se motivó tanto que acabó enseñando su ropa interior. Algo que carece de importancia, ya que le había ocurrido otras veces.

En septiembre le pasó lo mismo, pero le quitó hierro al asunto dejando el vídeo publicado. Además, respondió a aquellos que le criticaban.

"Sigo recibiendo todavía muchísimos mensajes en los que me avisáis que los vídeos que he subido bailando hoy antes de Zapeando, se me veían las bragas. Y bueno, cuando me he querido dar cuenta lo habéis visto ya muchísimos. Entonces, ¿para qué lo iba a borrar? (...) De todas formas son unas bragas, unas bragas muy feas, marrones sin más", dijo en sus 'stories' de la red social.

A nosotros nos parece algo anecdótico sin más, todo el mundo, bueno, la mayoría de la gente lleva ropa interior.