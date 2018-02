Cristina Pedroche se desnuda totalmente para promocionar su nuevo producto

La presentadora está orgullosa de su cuerpo y por ello, no tiene ningún reparo en posar desnuda en las redes sociales. En esta ocasión, Cristina Pedroche ha compartido una foto en la que se la ve sin nada de ropa y que ya cuentan con más de 116.000 ‘Me gusta’.

La mujer de David Muñoz posa apoyada en una pared, mientras sujeta con una de sus manos un bote de perfume y mientras se tapa el pecho con el otro brazo. Con esta imagen no sólo presume de figura sino que lo ha hecho para promocionar su nuevo perfume.

Junto a la foto, Pedroche ha escrito: “En San Valentín (y siempre) enamórate de ti misma, de tu piel, de tu cabeza, de tus manías, de tu sonrisa, de tu cuerpo... Quiérete tú, y el resto ya vendrá...”.

Como todo lo que hace y publica, la presentadora ha recibido muchos comentarios, algunos buenos, alabando su cuerpazo y atrevimiento; mientras que en otros se leen duras críticas como: “Nochevieja y se desnuda, San Valentín y se desnuda.... qué gran profesional!!!” o “A esta tía le gusta que hablen de ella y que la critiquen. No es profesional de nada. Solo vive de la polémica que causa su comportamiento estúpido... Le da miedo dejar de estar en el candelero y provoca a la gente conscientemente, para ser el centro de atención. Si no hubiera enseñado el culo, no la contrataría ni su madre!!!!”