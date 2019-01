La curiosa técnica que utilizó Dabiz Muñoz para 'ligarse' a Cristina Pedroche

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche acudieron este miércoles a 'El Hormiguero'. En el programa de Antena 3 hablaron sobre su relación y de sus planes. Unas declaraciones que llegan tras la polémica con el 'vestido' de las Campanadas.

El chef, que se sentía bastante nervioso durante la entrevista, confesó la curiosa técnica con la que consiguió 'ligarse' a la colaboradora: se hizo cuenta en Instagram. "Yo no tenía cuenta en esa red social, solo Twitter, y me hice mi perfil cuando nos conocimos, antes de que empezáramos juntos... En realidad, solo me la hice para ligármela", le dijo a Pablo Motos.

El truco, dicho sea de paso, es de los más eficaces y usuales hoy en día a la hora de ligar con personas que no conoces. De hecho, se liga mucho más por ahí que por las apps propias para intimar. Apúntalo, lector, si estás soltero y a la caza.

Cinco años de relación

Cristina y Dabiz se mostraron tan enamorados como siempre. La pareja se casó en octubre de 2015 tras un año de noviazgo. "La primera vez que le vi pensé que era muy guapo y que se reía mucho", dijo ella sobre su marido.

¿Qué cambiaría Dabiz de su amorcito? Nada: "Ella tiene un talante muy guay, es menos cascarrabias que yo, es un poco más simpática. No hay nada que me gustaría que cambiase".

Unos inicios complicados

El chef confesó que al comienzo de la relación lo pasó bastante mal. "Lo peor fue al principio, cuando empezamos a salir. Llevábamos juntos un mes y medio y de repente un día salgo de casa de Cristina y me encuentro a un tío en un coche con un teleobjetivo. ¡Pensé que iban a disparar! Pensé que me iban a disparar en ese momento una bala", confesó Dabiz, que confundió a un paparazzi con un asesino.

