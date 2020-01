Cristina Cifuentes: el dineral que le ofrecieron por 'Supervivientes 2020' y lo que cobró por su 'Deluxe'

Cristina Cifuentes (55) está siendo una de las protagonistas del comienzo del 2020 después de que varios medios dieran por hecho que había fichado como concursante de 'Supervivientes 2020', el reality de Telecinco que dará comiendo en un par de meses.

Pero al final, como se preveía, todo fue sido un bulo: Cifuentes no participará en el concurso. Así nos lo confirmó la propia expresidenta de la Comunidad de Madrid a Gritos.

A pesar de que finalmente rechazó la oferta, la productora del reality, Bulldog TV, y Mediaset le pusieron sobre la mesa una cuantiosa cantidad de dinero.

El dineral que le ofrecieron a Cifuentes para participar en 'Supervivientes 2020'

A la política le ofrecieron cobrar 45.000 euros por cada una de las semanas que consiguiera estar en 'Supervivientes 2020'. Es decir, que si solo hubiese estado un mes se hubiera llevado nada menos que 180.000 eurazos, según 'Abc'.

Pero ahí no queda todo, ya que tanto la productora como la empresa de Paolo Vasile querían hacer con ella algo al estilo Pantoja: el reality + programa en la cadena. En la oferta iba incluido el concurso y un espacio de entrevistas que podría compaginar con otras colaboraciones en Telecinco y Cuatro. Por todo ello, le pusieron sobre la mesa 2 millones de euros. Pero aún así Cifuentes no aceptó. De hecho, fue al 'Deluxe' el pasado finde sin cobrar ni un euro.

Lo que cobró por su entrevista en 'Sábado Deluxe'

La exdelegada del Gobierno de Mariano Rajoy se sentó el pasado fin de semana en 'Sábado Deluxe', donde contó asuntos desconocidos de su vida personal y dio un repaso a la situación política actual.

Lo raro del asunto es que, tras rechazar la oferta millonaria de Mediaset, se sentó en este programa sin cobrar ni un euro. Al menos eso es lo que publica 'Jaleos', de fuentes cercanas a la expolítica: "En general los políticos, salvo excepciones muy concretas, no suelen cobrar por sus entrevistas en televisión. Y, aunque Cristina ya no está en primera línea de la política ni afiliada al Partido Popular, no ha querido cobrar porque sus intenciones ahora son otras".

¿Qué trama Cristina Cifuentes?

Desde que dejó la política, Cifuentes ejerce de abogada, su verdadera profesión, pero su 'tonteo' con la televisión, y más en concreto con Mediaset, apunta a que quiere hacer carrera en el medio.

En Telecinco siempre ha sido muy bien recibida, y su última entrevista dio muy buenos resultados de audiencia (17,6% de share y 1.966.000 espectadores), así que no sería extraño que se repensara la súper oferta de Vasile o que la veamos próximamente como cara visible en la pequeña pantalla.

¿Te gustaría que Cifuentes hiciera carrera en la tele?