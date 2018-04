Ana Rosa Quintana: “Cristina Cifuentes padecía cleptomanía”

El vídeo de las imágenes de Cristina Cifuentes robando unas cremas anti-edad de Olay en un supermercado de Vallecas, -en el Eroski-, en el año 2011, han sido devastadoras para la política hasta el punto de que se ha visto obligada a dimitir.

Momentos antes de que abandonase su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid, Ana Rosa Quintana comentaba en su programa el problema que tenía en aquel entonces Cristina: “Dicen fuentes cercanas a Cristina Cifuentes que es verdad que ella tiene una enfermedad, cleptomanía.Se puso en tratamiento y está curada”.

Después añadía:”Y ya no digo de quién es producto el dossier”. Otra de las periodistas que se encontraban en el programa hablaba de la misteriosa autoría: “Yo me lo imagino pero no te hace falta que te lo dijera porque lo intuías. Es más, no me hace falta verlo, Ana, porque lo sé. Tiene que ver con alguien que hace mucho tiempo, a una de las más estrechas colaboradoras de Cristina Cifuentes, le dijo no descansaré hasta acabar con tu jefa. Bueno, alguien…”, señalaba dejando la sombra de la duda.

A continuación Ana Rosa indicaba que la política debía salir a contar su enfermedad: “Cristina Cifuentes tiene que salir y contarlo porque esto quita la humillación del momento. Es una enfermedad”.

En el momento en el que se produjo el robo, Cifuentes era la número dos de la Asamblea de Madrid y su rostro ya era conocido. Una empleada del supermercado es la que alertó a seguridad de lo que estaba ocurriendo. “Una señora con unos zapatos de Prada está robando en la perfumería”.

Miguel Ángel Revilla: “Le pasa algo en la cabeza”

En ‘El programa de Ana Rosa’ también han entrevistado a Miguel Ángel Revilla que ha declarado que se ha llevado “un disgusto” al enterarse de la noticia esta mañana. “Estoy muy sorprendido y demuestra que yo creo que tiene un problema. Dijo que ella era una persona tan modesta y tan humilde y pobre, que vivía en un piso alquilado y que tenía 1.400euros en una cuenta corriente. Si uno hace el análisis de la trayectoria de esta señora, lleva 30 años con buenos sueldos y los últimos con casi 100 mil euros al año. Entonces yo me preguntaba y le preguntaba, que en caso de que fuera eso verdad, había que hacerle una investigación para ver si tenía una doble vida. Yo llevo trabajando desde los 24 años y tengo 75, si no tuviera un patrimonio y resuelta la vida, ¿qué he hecho yo en esta vida con el dinero?, ¿soy un ludópata , tengo veleidades por ahí extrañas? Eso no es creíble. Habría que averiguar qué vida lleva Cifuentes para estar en la penuria con cien mil euros”.

Después continuaba dando su versión de lo que ha ocurrido con Cifuentes en las últimas semanas: “Esto es como se dice vulgarmente: ‘éramos pocos y parió la abuela’. Ella, estoy segura, que no fue a pedir el máster, que se lo ofrecieron. Hay mucha gente que para ganar el favor de los políticos, y sobre todo si tiene trayectoria… Aquí a mamar de la teta de la vaca están la mayoría. Un señor es catedrático, tiene un tingladito, que recibe fondos públicos, echa el ojo a un futurible con poder, Cristina lo tenía y en un momento determinado eran conocidos, amigos y genéticamente del PP porque habían trabajado con Aznar y Rajoy, le propondría el máster y le diría que le interesa hacerlo. Ella le diría que cúantas horas son lectivas, ‘ yo no tengo tiempo, soy delegada del gobierno, cómo voy a ir a clase’. Y le diría que no se preocupe. ‘Matricúlate, además ya fuera de plazo, que te mando el papel,’. Esto ha sido así, ni más ni menos, y no hay otra historia. Si no fuera así, cuando te cazan en una cosa como éstas, lo tienes muy fácil, al día siguiente llegas con el trabajo presentado y el sello, que yo he estado 15 años en la universidad examinando”.