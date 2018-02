Cósima Ramírez, hija de Ágatha y Pedro J.: “Mi padre no sabe dónde se ha metido”

La hija de Pedro J. Ramírez y Ágatha Ruiz de la Prada, que se encuentra en el Salón Internacional de Moda Flamenca (SIMOF), en Sevilla, ha opinado de la entrevista que su madre hizo en ‘Sábado Deluxe’: “Estuvo estupenda. La vi un poco nerviosa, porque todo el mundo le había dicho que ni se atreviese a ir. Pero ella, como mujer inteligente que es, con mucho sentido del humor y mucho arte, estuvo genial”.

Sin embargo ha criticado algunos aspectos: “Lo que da rabia, y ella lo repitió durante el programa, es que lo que interese a la gente sean los puntos morbosos, como esa insistencia con que si Pedro J esto o lo otro. Y lo de esas imágenes de la nueva pareja un poco bastante desagradables. Mi madre tiene infinidad de cosas mucho más interesantes que su vida personal, miles de aventuras, de anécdotas…”, ha respondido en ‘Vanity Fair’.

Cósima Ramírez también ha opinado de su padre y de qué le parece lo que está haciendo, como protagonizar un reportaje con su nueva mujer, Cruz Sánchez de Lara. “Creo que no sabe muy bien dónde se ha metido, pero es que los hombres no tienen inteligencia emocional. Y yo… Pobrecillo, siempre voy a estar en el bando de mi padre. Espero que eso lo vea él”.

Cósima alude a Cruz: “Eso de llamarle Pedro… es una persona que se acaban de inventar”

También hizo referencia a la manera en la que la mujer de su padre se refiere a él, al que llama Pedro a secas. “Yo siempre le he llamado Pedro J., y bueno, le llamo padre, no papá. Pero eso de llamarle Pedro de repente…. Esa es otra persona que nadie conoce. Una persona que se acaban de inventar”.

La hija del periodista quiso dejar claro que seguía del lado de su progenitor. “Mi padre ha dicho que hemos tomado partido, pero para nada. Siempre he sido una niña de papá, y mi padre para mí es como mi gran defensor y mi gran todo. Yo sigo totalmente en el bando de mi padre, quizás he sido un poco dura con él, pero al que yo quiero defender es a mi padre, porque mi madre ya está mucho mejor, encantada, con mil amigos. Ya no estoy nada preocupada por ella”, ha subrayado.

“Estoy del bando de mi padre pero con muchas peleas de por medio”

Después ha reconocido: “Mi madre ya está mejor, y yo estoy en el bando de mi padre pero con muchas peleas de por medio. Todo esto no está bien; es verdad que las cosas pasan, y que se podrían haber hecho de mejores maneras, pero ahora mi madre va a estar fenomenal y mi padre se ha metido el pobre en una situación que creo que es un poco un lío”.

La joven diseñadora sólo tiene buenas palabras para su madre: “Está más guapa que nunca, y más divertida. Creo que la mujer liberada hoy en día vale mucho. De vez en cuando viene bien independizarse. Ella es una mujer fuerte, eso lo ve todo el mundo, y yo estoy muy orgullosa de ella”.

También habló de la buena acogida que tuvo el desfile que Ágatha realizó en la MBFWM el pasado viernes en la que una enorme bandera de España decoraba la pasarela. “Fue total. La gente se ha emocionado más que nunca. Creo que ha sido sobre todo por la bandera de España y el mensaje, que es que estamos todos desesperados por salvar un poco nuestra dignidad nacional. Hay que celebrar la españolidad y no pelearse por tonterías. Y la clase política no va a cambiar sólo porque sea catalana y no española. El problema es sistémico”.

“Estuve muy cerca de votar a Podemos”

Cósima ha asegurado tener bastante interés en la política: “En casa lo hemos vivido mucho todos. Aunque ahora mi madre está contenta de descansar un poco de la política, ella también ha vibrado mucho con este tema. Yo he tenido épocas de más interés y de menos. A veces es frustrante ver cómo funciona el sistema. Incluso cuando más se necesita, no hay liderazgo. Cuando pregunto a mis amigos políticos que cómo pueden no revelarse me contestan que el sistema es así. Incluso los jóvenes. Cuentan que no se puede cambiar y que para llegar lejos hay que hacer todo tipo de sacrificios, pierdes el interés por tu propio bien. Yo de pequeña quería meterme en política, pero no soy tan mártir”.

Después ha confesado que se planteó apoyar a Podemos en las elecciones. “Estuve muy cerca de votar a Podemos, porque estaba en el mismo momento de frustración contra el sistema. Pero al final ha sido igual de decepcionante que muchos otros. También han tenido gente que se mete en la política como carrera personal de enriquecimiento y no como un sacrificio para hacer una labor cívica y por la nación. Es difícil encontrar gente dispuesta a ello”.