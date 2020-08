Corinna Larsen revela nuevas intimidades del rey Juan Carlos: "Quería casarse conmigo"

Corinna Larsen, también conocida como Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ha concedido una entrevista a la BBC en la que ha dado más detalles de la relación que mantuvo con el rey Juan Carlos I de 2004 a 2009, lo que nos permite conocer aún más a fondo al monarca en su intimidad. Además también ha hablado del dinero, lo millones de euros, que el monarca le dio como regalo y de que el emérito tiene "cientos de cuentas en otras jurisdicciones".

En lo que se refiere al terreno sentimental, Larsen relata varias intimidades entre las que se encuentra cómo comenzó su romance. El rey Juan Carlos I y Corinna zu Sayn-Wittgenstein se conocieron en una fiesta de tiro en febrero de 2004.

La relación fue despacio al principio. "Estuvimos hablando por teléfono durante unos meses", declara para después explicar que "la primera cita fue a principios de verano. Siempre nos reíamos mucho. Conectamos de inmediato en muchas cosas y teníamos muchos intereses en común: la política, la historia, la buena comida, los vinos…".

Corinna explica cómo eran sus encuentros en Madrid. "Yo vivía entonces en Londres, acababa de emprender mi propio negocio de consultoría. Y era madre soltera de dos niños. Así que nos encontrábamos en Madrid en una casita de campo dentro de la finca y viajábamos juntos", ha declarado haciendo referencia a la finca La Angorrilla en Mingorrubio, un pabellón de El Pardo.

"Me llamaba hasta diez veces al día"

"El primer año fue más difícil porque yo estaba muy ocupada y él tenía una agenda completa, pero me llamaba hasta diez veces al día. Quiero decir, inmediatamente se convirtió en una relación muy fuerte, profunda y significativa".

Corinna le preguntó cómo reaccionaría la reina Sofía

Zu Sayn-Wittgenstein explica que en una ocasión le preguntó a Juan Carlos de Borbón cómo encajaría todo esto su esposa, la reina Sofía, con la que llevaba casado desde 1962. "Dijo que tenían un acuerdo para representar a la Corona, pero que tenían vidas totalmente diferentes e independientes. Y el Rey acababa de salir de una relación de casi 20 años con otra mujer que también ocupó un lugar muy importante en su corazón y su vida".

Petición de matrimonio

En la entrevista también desvela que el entonces rey de España estaba tan enamorado de ella que quería pedirle matrimonio. En 2009, el padre de Corinna recibió una visita del entonces rey de España. "Me llamó y me dijo que el rey había ido a visitarle y le dijo que estaba muy enamorado de mí y que pretendía casarse conmigo", señala.

"También le dijo a mi padre que no podía hacerlo enseguida, que llevaría un tiempo. Quería que mi padre supiera que iba en serio conmigo". Corinna asegura que "cuando algo así sucede, es muy emotivo". Además ella estaba "muy enamorada de él pero anticipaba -soy estratega política- que iba a ser muy difícil. Y pensé que podría desestabilizar la monarquía".

De este modo Larsen asegura que la idea de casarse con él no estaba en su cabeza. "Nunca llegué a perseguir la idea de la boda. Solo lo tomé como una prueba de la seriedad de la relación, en lugar de como algo que realmente se fuera a materializar".

"El Rey me dijo que mantenía una relación con otra mujer desde hacía tres años"

La gran decepción de Corinna con el rey Juan Carlos vino cuando diagnostican cáncer de páncreas al padre de la empresaria alemana. "Le habían pronosticado solo unos meses de vida. Así que decidí pasar tiempo con él, éramos muy cercanos. Para mi gran sorpresa, justo después del funeral, el rey me dijo que mantenía una relación con otra mujer desde hacía tres años".

Tras enterarse de que el monarca tenía otra 'amante' más asegura que se quedó "literalmente quedé devastada, era lo último que esperaba. Necesitaba apoyo emocional después de la muerte de mi padre y la noticia supuso un choque monumental para mí emocionalmente".

"No iba a tolerar que tuviera relaciones con otras mujeres al mismo tiempo"

Corinna creía que su relación, sin contar con la reina Sofía, era en exclusiva con ella. "Simplemente no me lo esperaba después de que me hubiera pedido matrimonio y de haber visitado a mi padre. Estuve muy mal por unos meses".

Después explica: "Le dejé muy claro que no toleraría que tuviera relaciones con otras mujeres al mismo tiempo", cuenta. "Creo que al final estaba mortificado por lo que hizo. Pero para mí fue algo que nunca pude superar".

Corinna no quería abandonar al Rey cuando le detectaron un tumor

Cuando la relación terminó, Corinna y el rey emérito siguen siendo amigos, en parte porque el monarca había forjado una muy buena relación con los hijos de ella, concretamente con Alexander.

A finales de 2009, él le pidió verse y le contó una mala noticia. "Le habían diagnosticado un tumor en el pulmón y estaba convencido de que era cáncer. Estaba aterrado. Dijo que su familia no sabía nada. Y yo no quería abandonarlo, por lo que permanecí como una amiga muy entregada, leal y cercana durante el tiempo en que estuvo muy mal".

Cuando llegó el momento de operar en mayo de 2010, Zu Sayn-Wittgenstein dice que el monarca le pidió que estuviera en el hospital con él. "Dormí en un sofá junto a su cama antes de la operación porque estaba muy nervioso", indica. "Pero la biopsia reveló que el tumor era benigno" tras extirparle un nódulo en el pulmón derecho.