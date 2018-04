La cantante Conchita Wurst confiesa que tiene VIH

La cantante Conchita Wurst, personaje creado por el diseñador de moda y artista Tom Neuwirth, se dio a conocer a nivel internacional tras ser la ganadora de Eurovisión 2014. Desde entonces se convirtió en un referente de luchas sociales y de superación y ahora vuelve a serlo.

La cantante austriaca, de 29 años, confiesa a través de las redes sociales que es portadora del VIH desde hace unos cuantos años. Una información que se ha visto forzada a desvelar por las continuas amenazas que recibía de una “expareja, que le decía que iba a “hacer pública esta información privada”.

Por ello, ha decidido liberarse y quitarse la presión con la que vivía, contándolo con el siguiente mensaje: “Hoy es el día en el que me libero de la espada de Damocles para el resto de mi vida: desde hace muchos años tengo VIH. Esto es realmente irrelevante para el público, pero mi exnovio me amenaza con hacer pública esta información privada y no le daré el derecho a nadie a asustarme ni, mucho menos, afecte a mi vida”.

Durante estos años, explica que está en tratamiento: “Desde que recibí el diagnóstico, estoy en tratamiento médico y durante muchos años, sin interrupción, bajo el límite de detección, de modo que no puedo transmitir el virus”.

Conchita da los motivos que le llevaron a no contarlo públicamente antes: “La más importante ha sido mi familia, que me ha conocido y apoyado incondicionalmente desde el primer día. Con mucho gusto os habría ahorrado preocupaciones por el estado del VIH de vuestro hijo, nieto y hermano. Del mismo modo, mis amigos han estado al tanto de esto durante bastante tiempo y lo están tratando de una manera imparcial que desearía a todos y a todos los interesados. En segundo lugar, es una información que creo que es principalmente relevante para aquellas personas con quienes el contacto sexual es una opción”.

La cantante espera con esta revelación que el VIH deje de ser un tabú: “Salir es mejor que ser descubierto por terceros. Espero dar ánimos [a otros en situaciones similares] y haber dado un paso más en contra de la estigmatización de las personas que se han infectado por el VIH, ya sea a través de su propio comportamiento o sin culpa propia”.

El mensaje acaba así: “Para mis fans: la información sobre mi estado del VIH puede ser nueva para vosotros, ¡mi estado no lo es! Estoy bien, muy bien, y estoy más fuerte, más motivada y liberada que nunca. ¡Gracias por tu apoyo!”, ha escrito la cantante de ‘Rise Like a Phoenix’.