Concha Velasco pone fecha a su propia muerte

Concha Velasco (80) está en el Teatro Borràs de Barcelona, donde hasta el próximo 8 de marzo representará la obra El funeral, escrita y dirigida por su hijo Manuel Velasco e interpretada por Pepe Ocio, Irene Gamell, Irene Soler y Emmanuel Medina.

La querida actriz española ha sido entrevistada por 'El Español'. El autor del texto asegura que Concha "está frágil, en cualquier momento parece que se va a romper, camina con bastón, necesita ayuda para sentarse y levantarse de la silla y tiene que agarrarse a alguien para subir y bajar escaleras".

La edad comienza a pasarle factura a la intérprete, pero ella es más que consciente. De hecho, habla de su propia muerte con total naturalidad.

Concha Velasco planea morir en dos años

Al ser preguntada si le da miedo la muerte, la actriz asegura que ya no: "No me da mal rollo porque ya la tengo muy cerca. Antes me daban ataques de pánico, pero ya está controlado. Ahora tratamos de que a Samuel [su nieto] no le den estos ataques porque a los niños no se les prepara para que entiendan que aquí estamos de paso y se lo intentamos explicar. Por cierto, tengo previsto morirme a los 82, porque es el promedio de edad de cuando murieron mis padres".

Así de tajante se muestra la actriz, que tiene actualmente 80 años.

Nunca ha parado de trabajar

Aunque ha hecho algunos parones en su carrera, Concha sigue al pie del cañón, hasta que el cuerpo aguante. Lo que más lamenta de ese ritmo de vida es no poder ver más a su nieto.

"Eso es lo que más sufro. Samuel ya tiene 11 años, es la alegría de la casa y me encantaría verle más a menudo. Cuando vengo a Barcelona me acuerdo que nada más nacer sus padres le trajeron aquí (la actriz tenía función) para que le conociera y sus primeras fotos son en su cochecito con las palomas en la plaza de Catalunya", dice.

