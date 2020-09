Concha Piquer y Rocío Jurado, una rivalidad hasta en ultratumba

La última entrega de Lazos de sangre ha estado dedicada a la grandísima Concha Piquer. La célebre artista, que protagonizó la primera película sonora en español en 1923, cuatro años antes de que Alan Crosland rodara El cantante de jazz (considerada por los historiadores como la primera obra cinematográfica hablada), tuvo una gran rivalidad con Rocío Jurado.

"Sé que yo soy más larga que Concha Piquer", con estas palabras de 'la más grande' se destapó ante el gran público una enemistad de leyenda. Las diferencias entre ambas cantantes se remontan al día en el que la reina de la copla se ofendió al oír en boca de la chipionera uno de sus temas cuando todavía era una promesa.

Piquer Vs. Jurado, historia de un desencuentro

En la década de los 70, Rocío Jurado se pronunció sobre el legado artístico Concha cuando un Lauren Postigo le preguntó en Cantares sobre ella. Visiblemente enfadada, la intérprete de Como una ola respondió tajante: "Yo de esa señora prefiero no hablar", a lo que el presentador le contestó: "Esa señora es la reina de la tonadilla española".

Pero 'la más grande' tenía mucho genio y quiso zanjar el asunto rotundamente con una respuesta que no dejó a nadie indiferente: "En su época, sí. Yo en su época no la he conocido, actualmente no trabaja. No tengo por qué opinar y encima no quiero hablar de ella".

Por si esto fuera poco, la hija de Concha Piquer también decidió contestar a Rocío Jurado y continuar la guerra que había entre ambas. "Ella se refería seguramente a que calza más pie, porque Rocío calza un 41. Es más larga de pie. O tal vez tenga algo más de largura de busto. Pero no, es una chica angelical, y es incapaz de ser vanidosa y de no tener respeto a una artista como Concha Piquer", expresó muy enfadada.

'La Jurado' no había dicho su última palabra y en prensa avivó la polémica: "Concha Piquer no se resigna a estar fuera del candelero". Además, 23 años después, aclaró a María Teresa Campos que cuando se refería a que "era más larga" era porque ella cantaba "más estilos".

Las cadenas avivan la rivalidad entre ambas

Parece que ninguna de las dos puede descansar en paz y las cadenas quieren exprimir su conocida rivalidad. El pasado domingo, Telecinco dedicó Hormigas blancas a Rocío Jurado y tres días después Televisión Española lo ha hecho a Concha Piquer en Lazos de sangre.

Su enemistad continúa hasta en ultratumba y la historia entre ambas cantantes sigue fascinando a todo el mundo. Esta guerra entre cadenas no se puede comparar con la ambas libraron a lo largo de sus carreras, pero si estas grandes artistas estuvieran viendo cualquiera de los dos programas (desde donde quiera que estén), discutirían sobre cuál de las dos habría hecho más audiencia.