Los bochornosos comentarios machistas de Álvaro Ojeda a Ester Expósito y Edurne.

Parece mentira que todavía haya que aguantar determinados comentarios machistas pero aún es más increíble que haya periodistas como Álvaro Ojeda que se atrevan a hacer determinados comentarios y preguntas.

Desde luego, es de admirar la paciencia y el saber estar de Ester Expósito, actriz de la serie ‘Élite’y 'Hache' de Netflix, y de la cantante Edurne. Aunque la polémica se produjo en los Premios Cosmopolitan del pasado 24 de octubre, este jueves las redes se están haciendo eco de lo sucedido y se ha producido una oleada de críticascontra el machismo del reportero de 'Okdiario' que cada día demuestra tener menos gracia aún.

Ojeda, sobre el escote de Ester Expósito: “Los príncipes Disney se pueden poner un poco palotes”

Todo comenzó cuando el reportero, al ver el vestido de Ester Expósito, le dijo: “Esto es de gasa. Esto me encanta. Esto lo veía yo en Disney, pero el escote no lo llevaban las princesas Disney así, eh”. La actriz salía del paso diciendo: “Bueno, porque hemos evolucionado”. Sin embargo, después vendría la respuesta insólita y machista de Ojeda: “Los príncipes Disney se pueden poner un poco palotes”.

a ester le ha tocado aguantar a todos los gilip*llas???? pic.twitter.com/oH68TVK0iL — lucía ☁ (@ragonclaw) November 12, 2019

Ante tal comentario, en el que la gracia brillaba por su ausencia, la actriz de 'Élite' reaccionó diciendo: “Ay, por favor”. Después el reportero le contaba que él es “de política y de deporte” y que no conocía allí “a nadie”. “Yo soy actriz. Has visto la última…”, le replicaba Expósito, visiblemente molesta. Ojeda la interrumpía”: “¿Eres actriz?. No veo nada. Yo me quedé en Topacio. ¿Tú viste Topacio? No, tiene música”.

Después le preguntaba a Ester que qué es lo que hacía. “Soy actriz, he hecho varias películas y varias series pero bueno, mejor…”. El reportero le decía que le dijera algo como “Verano azul…”. Ella le señalaba que "en Netflix lo podía ver". La respuesta de los trabajos que había realizado se eliminó del vídeo que publicó Ojeda en el medio que trabaja.

Él seguía con sus impertinentes comentarios: “He visto a Sergio Ramos que me encanta. ¿Has visto el documental de Sergio Ramos?”. “Claro es que tú eres de fútbol. No, la verdad que no lo he visto”.

A Edurne sólo le preguntó por su pareja, De Gea

Acto seguido, le tocó el turno a la cantante Edurne, que tuvo que aguantar también a este reportero y su nula gracia. Álvaro, de primeras, le preguntó por su pareja, el jugador del Manchester United, David De Gea.

La cantante le contestaba: “¿Y por mí no me preguntas que soy la que estoy aquí?”, a lo que él le respondió que solo habla “de política y deporte”. La cantante, sin perder la sonrisa ni la educación ante tal comentario machista, le replicó: “Ah, pues entonces no voy a hablar contigo".