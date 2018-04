El vídeo de 'Cómeme el donut' se hace viral y amenaza con convertirse en el hit del verano

La actuación del dúo Glitch Gyals, formado por Jirafa Rey y Lapili, está siendo todo un éxito tras su paso por el programa de ‘Factor X’. A pesar de que a simple vista para muchos televidentes eran unos frikis que no iban a lograr pasar las audiciones, y por ende, la primera valoración del jurado, no fue así. Es más, el vídeo de su canción se ha hecho viral y ya lleva más de 2.000.000 de visitas en Youtube.

Los protagonistas del vídeo son primos y sus nombres reales son Alejandro, de 25 años, y Pilar, de 23. La letra de su canción y sus movimientos, a ritmo de twerking y dancehall, revolucionaron el plató del talent show de Mediaset y ahora lo están haciendo en Youtube y las redes sociales.

Se trata de una actuación que no deja indiferente a nadie. El propio Jesús Vázquez y el jurado del programa se quedaron ojipláticos cuando les vieron, sobre todo, Laura Pausini, a la que hubo que explicar qué era un ‘donut’. El único al que no convenció la performance fue al locutor Xavi Martínez y en esta ocasión, Risto Mejide, sorprendió dándoles un ‘sí’ al considerar su actuación inclasificable.

Uno no puede apartar la vista de los movimientos de Lapili y Jirafa Rey, que van vestidos con donuts incorporados. Uno de los momentos cumbre también es cuando él coge un donut hinchable y se pone sobre él boca abajo mientras mueve las caderas y el trasero.

Además, el dúo explicó al jurado que la letra de la canción ‘Cómeme el donut’ es un mensaje feminista. Aquí te dejamos la letra de la canción para que no pierdas detalle de nada:

Yo vengo con tó, te meto un entrecot, yo no compro fó- llower y tú sí, te traigo to el kit (kat), la cara partí - a, te la dejo en glitch gyals, a 32 bit va, prepárate, prepárate, prepárate pa el hit que viene ya.

Cómeme el dónut (x4). Cómeme el dónut, te hago 2x1, cómeme el dónut, el ojo de Horus.

No existe vara con la que tú nos midas, me convierte en oro porque es reina Midas, somos comestibles nos vestimos con comida, yo me como tu materia prima. Voy con mi prima pero no vamos al Primark, a ella le gusta hacer joyería más fina, cuando jinetea ella es asesina va devastando como huracán Katrina.

Está que trina, fuegote y gasolina, esto es pa que quemes toda la adrenalina, esto es lo más raro que has visto en tu vida, somos exóticos por eso tú nos miras. Lo que tú me digas, a mí me patina, lo que hago es difícil como letra china, adivina, quién es la más divina, esto es un nuevo reto, pa tu retina.

A la que buscan la llaman buscona, la que juega es una juguetona, a la que ladra la llaman ladrona, y la que bombea es una bombona. No somos pussy, somos leonas, nos sobra el estilo y las neuronas, bombardeamos mundos como Meteora, somos guerreras, amazonas.