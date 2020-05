Moda y tendencias: estos son los siete colores que van a teñir este verano del 2020

Cada temporada la moda nos ofrece sus novedades que hacen necesaria una revisión de nuestros armarios para adaptarlos a las tendencias. Nos ofrecen nuevas inspiraciones, tejidos de actualidad, patrones o escotes novedosos o estampados que no podemos eludir. Sin embargo en lo que más nos influye, aunque no seamos conscientes, es en la paleta de colores que van a predominar durante las próximas semanas.

El color es la forma más sencilla de ir a la moda. No hay que pensar mucho, basta con saber qué tonos se llevan en la temporada para hacerte con ellos y subirte a la ola de las nuevas tendencias. Lo más complicado es saber cuáles son estos colores, y para solucionarlo en Vozpópuli nos hemos puesto manos a la obra estudiando las propuestas de las principales pasarelas para servirte en bandeja los 7 colores que van a reinar este verano.

Sí, hemos elegido un total de siete, como un nuevo arcoiris de tendencia. De esta manera podrás elegir o descartar en función de tus preferencias y tu estilo porque hay que tener en cuenta que, en función de nuestro cuerpo, el color de pelo o el tono de piel, nos sientan mejor unos u otros.

Los siete colores que van a teñir este verano del 2020

¿Qué podemos hacer ahora? Confirmar que nuestro armario está preparado para hacer frente a los próximos meses, descartando aquellas prendas que teníamos pensado jubilar y recuperando aquellas que se encuentran olvidadas al fondo y que por su color vuelven a estar de moda.

1) El azul

Desde enero sabíamos que el azul iba a ser el color del año 2020 y esta temporada nos lo confirma por todo lo alto. Tenemos que hablar del azul en general ya que se lleva cualquiera de sus tonalidades, desde el marino o el índigo hasta los turquesas pasando por los azul tinta o el cobalto. ¡Da igual cuál sea tu favorito! Es tanto su protagonismo que se lleva de pies a cabeza, así que te recomendamos hacerte con vestidos largos, trajes de chaqueta o conjuntos de dos piezas.

Este color viene arrastrado por uno de los tejidos de la temporada: el denim. El clásico vaquero azul se convierte en uno de los materiales favoritos para elaborar cualquier tipo de prenda lo que va a extender el dominio de su color por todo nuestro armario.

2) Tonos empolvados

Este verano parece que va a ser dulce, al menos en cuanto a colores se refiere. Apuesta por los colores empolvados, son esos tonos alegres pero no muy estridentes como el rosa palo, el azul bebé, el vainilla o el verde menta. Tienen otros nombres como tonos pastel o sorbetes, como ves, todo muy edulcorado.

Es una gama cromática que encaja fenomenal con uno de los estilos favoritos de este verano que es la tendencia romántica. Puedes elegir vestidos de corte baby-doll o blusas con mangas abullonadas. Otra de las fuertes apuestas en estos tonos son los trajes sastre de estilo masculino que se feminizan gracias al uso de estos colores tan naïf.

3) El Beige (o beis)

Ambas formas de llamarlo son aceptadas. El castaño claro se pone más de moda que nunca este verano y el responsable de ello es la influencia de los 'looks safari' que triunfan tanto para ellas como para ellos. Este estilo aventurero encuentra en el beige su color favorito por lo que será un tono triunfador en todo tipo de prendas pero sobre todo en las de un perfil más casual.

La mejor manera de llevarlo es combinarlo con tonos semejantes como el nude, el marfil, el arena y, sobre todo, con cualquier prenda en blanco. Esta temporada no podrán faltar en tu armario ni un pantalón ni una sandalia en este color.

4) Fluorescentes y neones

Subráyatelo muy bien: este verano hay que destacar con tonos flúor. Recupera los rotuladores con los que estudiabas porque esos son los colores que van a destacar: amarillo, rosa verde o naranja en su versión más chillona.

Si te parece complicado de combinarlos, aún más cuando te diga que los diseñadores apuestan por llevarlos en 'color black' es decir, el mismo tono (o con pocas variantes) en el mismo look. Sea cual sea el neón por el que te decidas, lo que es seguro es que no pasarás desapercibida.

5) A ponerse morado

Este verano los rayos ultravioletas no sólo los recibirás del sol sino también desde las firmas y sus propuestas. Las marcas se han puesto de acuerdo para decantarse por el morado como uno de los colores estrella para esta temporada. Si de primeras no te entusiasma, eso es porque no sabes la multitud de facetas en que puedes encontrarlo: lila, lavanda, magenta, púrpura... la paleta de colores a los que llega es igual de amplia que la de los azules o verdes.

En su versión más clara, y en tejidos vaporosos, será una magnífica elección para las noches de verano. Eso sí, la tendencia es utilizarlo en monocolor, así que esta vez tendremos que dejar los estampados a un lado.

6) En blanco o negro

Sí, has leído bien. Hablamos de blanco o negro, que no es lo mismo que blanco y negro. Esta temporada ambos colores se divorcian por completo y son tendencia por separado, nunca juntos y en armonía.

El blanco es uno de los colores más ligados al verano y este año se une con la tendencia hacia lo artesanal con tejidos muy naturales y diseños llenos de encajes y transparencias. En el lado contrario, el negro se mantiene durante los meses más calurosos (algo bastante atípico) y logra esta inmortalidad gracias a otra de las grandes fiebres de la temporada que es el cuero. Te tocará elegir a ti con qué lado de la moneda te quedas cada día, si con la pureza del blanco o la sobriedad y elegancia del negro.

7) El verde

Lo sostenible está de moda, y nadie duda de que su color es el verde. Hay muchos tipos de verde así que quieres saber exactamente cuál es el tono predilecto para los grandes diseñadores, tiene apellido español y es el verde Vizcaya. Se trata de una tonalidad que se encuentra a medio camino entre el menta y el aguamarina.

Además la fiebre verde lo va a conquistar todo, no sólo las prendas sino también cualquier tipo de accesorios como bolsos, zapatos, cinturones o gafas de sol. Inspírate en la naturaleza y en sus campos y prados y haz que suban los niveles de verde en tus próximos outfits.