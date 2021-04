Para adaptar nuestro armario a los dictámenes que la moda impone cada temporada es necesario estar bien informado de cuáles son las tendencias que más peso han cobrado sobre las pasarelas internacionales. Analizando los desfiles podremos adelantarnos y saber las prendas, los estampados o las complementos que van a ser indispensables en nuestros outfits de los próximos meses. ¡Pero ojo! Hay un elemento que es crucial en este estudio de las tendencias y es detectar los colores que más se van a llevar.

Aunque no lo parezca, existen cientos de posibilidades de colores entre los que elegir y esta es la razón por lo que la moda elige unos tonos diferentes cada temporada como protagonistas. El problema es que los colores no se suelen repetir de un año para otro, no hay que olvidarse que estamos en un negocio y lo que interesa es que surja la necesidad de ir de shopping. Si estás de suerte, tu color favorito estará de moda y tu armario no tendrá que actualizarse mucho, si no es así, lo mejor es pensar que siempre hay diferentes alternativas entre las que elegir.

Apostar por los colores de tendencia es la fórmula más fácil de ir vestido a la moda. Cualquier persona, por poco experta que sea, sabe diferenciar un amarillo de un rosa o saber qué tonos son los tierra o los maquillaje. Podríamos decir que es el nivel principiante de fashionista, el siguiente paso es saber combinarlos entre sí y eso requiere de más maestría.

Los siete colores favoritos de la temporada

Si no puedes esperar más a conocer cuáles son los colores que más se van a llevar esta primavera - verano, desde Vozpópuli te ahorramos la tarea de ver un sinfín de desfiles. Prepárate para nuestro resumen porque hemos elegido el arcoiris 'trendy' de la temporada con los siete colores que más escaparates, portadas y posts van a protagonizar hasta la llegada del otoño.

1) La vie en rose

Si tenemos que elegir un ganador para este verano lo tendríamos muy fácil: el rosa será el color imprescindible. Es un tono que despierta mucho conflicto ya que levanta pasiones y odios a partes iguales. Si eres de las que lo asocias a una imagen cursi e infantil, te diremos que estas equivocada ya que el poder del rosa es tan fuerte que podrá lucirse en cualquiera de sus tonalidades, incluso las más llamativas como el fucsia en su versión más fluorescente.

Propuestas para el verano de Prada, Chloé y Chanel

Eso sí, te avisamos que la gama que más va a triunfar son los tonos más empolvados y pálidos así que el llamado rosa bebé podría elegirse como el tono favorito de la temporada. El poderío del rosa se verá tanto en los outfits diurnos, con una predilección hacia los conjuntos de dos piezas, como en los nocturnos, donde tocará lucir vestidos cóctel en este llamativo color.

2) A la caza del beige

Si buscas algo menos arriesgado, el beige será tu color favorito de la temporada. Al igual que comentábamos con los rosas, el beige también es tendencia en cualquiera de las tonalidades de su amplia gama. Saber identificarlos es de lo más sencillo, sólo tienes que pensar en los tonos de la tierra para saber si un color se lleva o no. De esta manera podrás elegir desde su versión más 'nude' hasta su aspecto más tostado.

Modelos luciendo diseños de Valentino, Alberta Ferretti y Sportmax

Las tendencias nos van a obligar a vestir de beige en total looks, es decir, de pies a cabeza y sin mezclar con otro tipo de tonos. Debes grabarte a fuego esta idea: el beige es el nuevo blanco para este verano. Empieza a inspirarte en los típicos outfits de safari... aunque estas vacaciones viajar a África sea casi imposible. Como consejo te diremos que las prendas de lino y croché en este color serán la opción más infalible para tus looks de día.

3) Colores Candy Candy

Este verano debes sumar un nuevo término a tu vocabulario fashionista y es la palabra 'candy'. Con este anglicismo, dulce en inglés, denominamos a una amplia variedad de colores en su versión más suave. Dentro de esta categoría cabe cualquier tipo de tono que te puedas imaginar como azules, amarillos, violetas, rosas... eso sí, siempre en su versión más clarita a la que también verás que se llama sorbete.

Desfiles para esta temporada de las firmas Giorgio Armani, Salvatore Ferragamo y Kenzo

Seguro que lo estás pensando, el verano pasado no parabas de vestir de flúor y ahora descubres que la tendencia este año es totalmente contraria. Lo siento, pero así es. Como consuelo te vamos a dar dos apuntes, estos colores lucen genial con la piel bronceada por el sol y además hace que color de las mascarillas esté de plena actualidad. La mejor forma de sacarle partido a los candy será eligiendo diseños vaporosos realizados en gasas y tejidos de transparencias.

4) Moda en blanco y negro

Las combinaciones de colores también puede ser tendencia y este verano lo demuestra la fusión del blanco y el negro. Hay diferentes fórmulas de sumarse a esta ola, la más sencilla es optar por una prenda de color negro y otra de color blanco. En este sentido las propuestas estrellas son los trajes de chaqueta o hacer el contraste con la prenda de abrigo que se elija, es decir, vestir completamente de blanco con un abrigo negro, o al contrario.

Propuestas firmadas por Giorgio Armani, Dolce & Gabbana y Michael Kors

La segunda alternativa es invertir en estampado. Da igual el motivo que elijamos porque tenemos una amplia variedad donde escoger: lunares, cuadros, rayas, ajedrezados, print animal de cebra, etc. Aunque, sin duda, la opción más 'trendy' será elegir una prenda bicolor, donde medio diseño sea blanco y el otro medio completamente negro.

5) Fuera superstición

Ya lo adelantamos al principio de año: el amarillo es uno de los colores favoritos del 2021. Se trata de la elección de Pantone que decidió colorear este año con un determinado tipo de amarillo llamado yellow illuminating. Para que te hagas una idea de qué tonalidad es, te diremos que es una versión de lo más ácida y luminosa. Al proponer vestir de este color lo que se busca es contagiar a la mujer de un estado muy optimista y alegre, muy necesario para los tiempos de incertidumbre que estamos viviendo en estos momentos.

Diseños realizados por las firmas Kenzo, Elie Saab y Alberta Ferretti

La mejor manera de defender este llamativo color es con vestidos veraniegos. Ya sabrás que el amarillo es el color clave para presumir de bronceado y además te aconsejamos que lo combines con toques dorados y tonos tierra que, como ya has leído, son también colores favoritos de la estación.

6) Exprimiendo el naranja

El naranja está de moda y es el color más complicado de los que se van a llevar esta temporada ya que es difícil de escoger y combinar. ¿Te atreves con él? Pues la mejor recomendación que podemos hacer es que prescindas en todo momento de estampados y te decantes por prendas monocolor en naranja que puedes mezclar también de maravilla con los tonos tierra.

Propuestas firmadas por Versace, Sportmax y Pertegaz

Los gustos por el naranja irán evolucionando conforme vaya transcurriendo la temporada. Arrancaremos en los meses más calurosos con su versión más fluorescente para luego derivar en septiembre hacia tonos más calabaza o teja con los que daremos la bienvenida al otoño.

7) Verde esperanza

Nuestra selección de colores líderes para este verano lo cierra el verde, pero no un verde cualquiera, sino uno bien brillante y luminoso que llenará de optimismo y esperanza tanto nuestro armario como el look que elijamos en este color.

Diseños realizados por las firmas Elie Saab, Michael Kors y Valentino

Te recomendamos apostar por este tono cuando elijas prendas de punto o de croché, un tejido que se ha negado abandonarnos este verano y que seguirá estando de tendencia. A la hora de combinarlo, los diseñadores te invitan a abandonar cualquier tipo de recato y emparejarlo con otro tono igual de llamativo como el fucsia.

¿Te gustan los colores que más se llevarán esta temporada? ¿Cuál es tu favorito entre todos ellos?