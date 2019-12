Colate reaparece en 'Sábado Deluxe' y cuenta el infierno que vive por culpa de Paulina Rubio

Colate Vallejo-Nágera se ha sentado en 'Sábado Deluxe' después de la impactante entrevista a Adara Molinero. El exmarido de Paulina Rubio ha acudido al programa para hablar de sus litigios con la cantante.

Kike Calleja, reportero de 'Sálvame', se ha enfrentado a Colate con el objetivo de poner en duda las informaciones del empresario y revelar datos desconocidos sobre sus acuerdos legales con la artista.

El origen del nuevo enfrentamiento entre Paulina Rubio y Colate

Colate y Paulina Rubio, más allá de sus desavenencias personales, se han visto recientemente en los juzgados porque la cantante quería impedir que su hijo se fuese a España con su progenitor. Así lo ha contado Colate al inicio de su entrevista en 'Sábado Deluxe', que finalmente ha conseguido llevarse a su hijo a Pedraza, su pueblo natal: "Hay juicio y el juez dice: 'El niño se va a España con su padre'".

En ese momento, Kike Calleja ha comenzado a cuestionar a Colate y le ha reprochado haber acudido al programa: "Tú tenías que entregar a tu hijo hoy y estás en la televisión". Este patrón se ha repetido a lo largo de toda la entrevista, ya que Calleja ha actuado como "portavoz" de la cantante.

El periodista ha afirmado que Paulina llegó a amenazar con ir a buscar a su hijo con la policía, algo que Colate ha desmentido esgrimiendo que su ex solo ha puesto dificultades.

Colate, ¿el mantenido de Paulina Rubio?

Para intentar desmontar a Colate, Kike Calleja le ha acusado de ser "el mantenido de Paulina Rubio". Ha comenzado lanzando una pregunta con bastante inquina: "¿Por qué te dedicas a hablar mal de la madre de tu hijo cuando te paga el alquiler, el colegio las comidas...?".

Mientras Vallejo-Nágera intentaba defenderse, Calleja no ha dudado en afirmar que el empresario ha recibido, aproximadamente, 6000€ mensuales de la cantante desde que se separaron hace nueve años. Colate ha respondido al colaborador sin concretar demasiado: "Yo le pago todo a mi hijo".

Kike ha seguido acometiendo y ha contado que Paulina Rubio habría hecho frente a un embargo para pagar los abogados de Colate. Ante la presión, el empresario ha terminado saltando y respondiendo de forma certera: "Se ha gastado más de un millón de dolares en joder al padre de su hijo". Para justificar los pagos que recibe de Paulina, se ha escudado en la legislación americana que, según Colate, se rige por una fórmula que obliga a la parte del matrimonio con más ingresos a transferir una parte proporcional al otro cónyuge.

Víctor Sandoval entra a plató para defender a Colate

En un arrebato de pasión, mientras Kike insinuaba que Colate no trabajaba, Víctor Sandoval ha irrumpido en plató para defender a su amigo. De paso, el colaborador de 'Sábado Deluxe' ha aprovechado para lanzar un dardo a Paulina Rubio, con la que mantiene una gran enemistad desde hace años.

Ha comenzado su intervención con una advertencia a Paulina, que estaba viendo el programa según Kike Calleja, y a su madre, la actriz Susana Dosamantes: "Me dedico a hablar contigo y con la seta de tu madre y me demandáis, que me da igual". Tras esto, ha relatado que Colate tenía una empresa en España y que la cantante y su progenitora le influenciaron para invertir en un local en Miami que le provocó grandes pérdidas económicas.

Sandoval también ha asegurado que Paulina Rubio era muy celosa: "Llegaba la niña y nos hacíamos caca todos. Ella quería que Colate solo estuviera con ella". Colate ha apoyado la versión de Víctor y ha invitado a Kike a ver cómo estaban sus cuentas antes y después de casarse.

A lo mejor un día me hago tantas operaciones y me pongo tanto maquillaje que parezco otro. Colate

Para caldear más el ambiente, que ya estaba bastante animado, uno de los colaboradores ha recordado a Colate que la madre de Paulina le llama feo con asiduidad. El empresario ha aprovechado para lanzar un dardo a su exmujer a costa de sus evidentes operaciones estéticas: "A lo mejor un día me hago tantas operaciones y me pongo tanto maquillaje que parezco otro".

La complicada paternidad de Colate

Siguiendo con su paternidad, Colate ha desvelado muchas curiosidades sobre su relación actual con Paulina. Ha aseverado que tiene que litigar todas las semanas con la cantante y que no tiene forma de hablar con su hijo cuando está con su madre. Paulina y Colate se comunican por email y, según cuenta Vallejo-Nágera, la artista ha llegado a tener doce personas en copia cobrando de 350€ a 550€ la hora por revisarlos.

En pleno directo, mientras hablaban de las perrerías que la cantante hace a Colate, Lydia Lozano ha recibido un mensaje de Poty Castillo, coreógrafo amigo del empresario, que ha pedido a la periodista que explique que Paulina Rubio recogía a sus hijos una hora antes del colegio para fastidiar a su exmarido.

Hablando de la artista, ha aprovechado para minusvalorar su carrera profesional actual que, según Colate, era mucho más fructífera cuando él era su mánager: "Desde que no está conmigo no ha debido hacer ni 20 conciertos". Ha explicado que las polémicas son muy útiles para su exmujer que siempre, al día siguiente. "sacaba un tema".

Desde que no está conmigo no ha debido hacer ni 20 conciertos. Colate sobre Paulina Rubio

Por último, ha expuesto que lo mejor para su hijo sería vivir en España pero que no quiere separarlo de su madre, que en 2019 ha sido uno de los rostros de 'La Voz' en Antena 3 a pesar de sus problemas legales con Telecinco en ediciones anteriores del talent.

