Christofer y su arrebato de locura al ver a el beso de Fani con Rubén en 'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones' ha vivido su entrega más esperada. Los espectadores aguardaban ansiosos que Christofer descubriese la traición de Fani y que Andrea sellase su comentado acercamiento a Óscar con un contacto carnal.

Todo esto ha sucedido como estaba previsto, pero el programa de Mónica Naranjo aún albergaba más sorpresas. Una discusión, una ardiente noche de las hogueras y otros sucesos han alimentado las tramas del comentado reality de Telecinco que ha conseguido cautivar a la audiencia y, especialmente, a los más jóvenes.

Dos expulsados en 'La isla de las tentaciones'

La 'Isla de las tentaciones' ha comenzado con la expulsión de dos tentadores. Los chicos han decidido echar del paraíso a Rochu, una "cantante" de trap que no ha conectado con ninguno de los ennoviados. En su lugar, Lourdes, Miss Guatemala, se ha incorporado al programa. Ismael se ha mostrado muy excitado ante su presencia y José ha alabado su físico.

Cuando ha llegado el turno de las chicas, han decidido apiadarse. Han comunicado a Mónica Naranjo que deseaban permanecer junto a los solteros iniciales. Dani, uno de los tentadores que temía ser expulsado, ha expresado su voluntad de integrarse tras el buen gesto de sus compañeras.

Andrea se besa con Óscar y discute con Fani

En esta entrega de 'La isla de las tentaciones', Andrea y Óscar han dado rienda suelta a su pasión. Durante una noche de fiesta, ambos se han besado en repetidas ocasiones. "Lo repetiría muchas veces más", ha afirmado Andrea tras probar el néctar de los labios de su nuevo Romeo.

Andrea, sobre el beso: "Esto ha sido porque tú has querido" https://t.co/aRYuaXgbVm#LaIslaDeLasTentaciones5pic.twitter.com/RAbfAnT2BL — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 23, 2020

Después han jugueteado en la piscina, donde han podido acariciarse e, incluso, comenzar a jugar. La propia Andrea ha declarado ante las cámaras que ha habido "algún tocamiento". Por otro lado, ha sorprendido la discusión de Andrea y Fani, que ha intentado forzar otro beso entre la joven y Óscar. Además, Fani ha intentado asesorarla desde su dilatada experiencia amorosa: "Un beso surge en cualquier momento, hasta meando".

Se tenía que decir y se dijo:https://t.co/aRYuaXgbVm#LaIslaDeLasTentaciones5pic.twitter.com/QZ5fE0lOZ8 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 23, 2020

Andrea, cansada de las absurdeces de su compañera, le ha reprendido: "No necesito consejos de nadie". Rubén, amante de Fani, ha intervenido para poner orden y Fiama, que pululaba por la estancia, ha aprovechado para acusarla de "celosa" por su actitud conflictiva.

Ponedme verde, que me la pela Fani

Además, la novia de Álex ha criticado la hipocresía de Fani: "Eres mentirosa y falsa". La morena se ha marchado de la estancia muy enfadada: "Ponedme verde, que me la pela".

Todo ha terminado al día siguiente, cuando han hecho las paces en la piscina, aunque Andrea le ha lanzado un dardo a la, de momento, novia de Christofer: "No quiero personas tóxicas en mi vida". Fiama estaba presente y, en cuanto ha intervenido, la tensión ha vuelto a brotar. Horas más tarde, se han puesto de acuerdo para mantener una relación cordial.

Fiama se hunde en la noche de las hogueras

Las chicas han sido las primeras en enfrentarse a las imágenes en las noche de las hogueras. Andrea se ha mostrados sorprendida con la actitud de Ismael, ya que ella esperaba que se besase con Andreína: "Si no lo ha hecho, por algo será".

"No voy a seguir, me voy a ir de aquí" Fiama

Susana se ha mostrado tranquila ante las imágenes de Gonzalo y Fiama se ha derrumbado porque no le han mostrado vídeos de su novio. Tras esto, ha abandonado la noche de las hogueras: "No voy a seguir, me voy a ir de aquí". Sin parar de llorar y visiblemente ansiosa, no ha parado de repetir que "tenía mucho miedo". Mónica Naranjo, haciendo gala de su experiencia en el amor, ha conseguido tranquilizarla.

Siento que me he dejado llevar sin pensar en él, soy una egoísta Fani

Por su parte, Fani ha roto a llorar ante las imágenes de Christofer. "Siento que me he dejado llevar sin pensar en él, soy una egoísta". Se ha dado cuenta de la decepción que él debe sentir y ha expresado que preferiría que él sintiese rabia a que se mostrase destrozado. Fiama y sus compañeras le han abrazado y le han brindado su apoyo en este momento tan complicado.

Christofer enloquece en 'La isla de las tentaciones'

En la facción masculina, Ismael ha sido el primero en visionar los escarceos de Andrea con Óscar. El tórrido beso de los dos ha puesto punto final a su relación: "Si ella es feliz así, que siga su camino".

Álex, exconcursante de 'Mujeres y hombres y viceversa', ha visto unas imágenes de Fiama que han acabado en sollozos, a pesar de que ella no ha hecho nada más allá que abrazar a Joy en la piscina. El extronista se ha levantado del asiento y Gonzalo le ha traído de vuelta. Minutos después se ha marchado presa del nerviosismo.

El momento cumbre de la noche ha llegado con la hoguera de Christofer. De primeras, solo ha visto cómo su chica elegía a Rubén para las citas y alguna que otra conversación. En cuanto ha visto los besos en la piscina, la erección del tentador de Fani y otros gestos, no ha sido capaz de seguir.

Christofer ha entrado en brote, se ha arrancado el micrófono de cuajo y ha comenzado a correr por la playa intentando huir de su aciago destino mientras vociferaba: "¡Estefanía!". Tal ha sido su arrebato que los cámaras del programa han sido incapaces de seguirle en su maratoniano sprint para poder grabar su reacción completa.

Lo sucedido podría cambiar el rumbo de la relación de Fani y Christofer que, tal y cómo confesaron en primer programa de 'La isla de las tentaciones', tenían una relación de siete años bastante consolidada.

Y tú, ¿qué opinas de la reacción de Christofer? ¿Quién crees que sera el próximo/a en caer en la tentación?