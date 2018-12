Christian Gálvez 'pasa' de las críticas de los historiadores, quienes le acusan de "intrusismo profesional"

Christian Gálvez, presentador de 'Pasapabra', ha sido duramente criticado por el gremio de historiadores de España tras estrenar su exposición de Leonardo Da Vinci.

El Comité Español de Historia del Arte (CEHA), principal asociación española de historiadores del arte, ha acusado al conductor de Telecinco de "intrusismo profesional" por su papel de comisario en "Leonardo da Vinci: los rostros del genio", inaugurada hace unos días en Madrid.

En un comunicado colgado en su página web, la junta directiva del CEHA reprocha al presentador que, "apoyándose en una popularidad televisiva y en sus conocimientos sobre la figura de Leonardo traducidos en obras de ficción con a veces dudosas bases histórico-documentales", se haya situado como "referente sociológico sin ningún aval de carácter científico".

La asociación indice en "la importante formación y cualificación profesional de los graduados, licenciados y doctores en Historia del Arte, que es necesario reconocer y defender en unos tiempos en que desde los medios de comunicación parece tener más importancia la popularidad que la preparación".

También critica que numerosas fundaciones, empresas e instituciones, que tienen "lógicos intereses comerciales y de imagen", hayan dado "una imagen de gran exposición que no se corresponde con la realidad".

Desde la CEHA confían en que la exposición, inaugurada el pasado 29 de noviembre en el Palacio de las Alhajas y la Biblioteca Nacional, no quede "como gran actividad en el año de Leonardo, que se inicia en menos de un mes". En este sentido, han destacado que "otros espacios europeos tienen previstos grandes exposiciones y carácter científico" para recordar a Da Vinci.

Christian 'pasa' de las críticas

Christian, por su parte, dijo en una entrevista a 'El Mundo' que se ha "tenido que enfrentar a mogollón de prejuicios. Pero hace tiempo que dejé de librar esa batalla... Si la gente quiere consumir el producto que realizo, guay. Si no, no pasa nada".

"He enfocado mi carrera a que todo lo que hago me haga mejor persona y esto lo logra. Y ya está. Me ha costado mucho más ganarme el respeto en España que fuera. Fuera no soy nadie, pero me han abierto las puertas con gran generosidad y han valorado mi trabajo. Y sólo cuando he vuelto con ese aval internacional, aquí me han tomado en serio. Pasé de ser otro más de la tele que escribe libros a experto internacional en Leonardo. Es un prejuicio ridículo, una putada, porque soy el mismo. Sólo soy el tío que lee rápido en la tele y al que le flipa Leonardo. Ese es el resumen de mi vida".

